Anne Hidalgo est "le vote utile à gauche" pour la sénatrice du Nord Martine Filleul

Jeunesse, retraites, pouvoir d'achat... La sénatrice socialiste Martine Filleul était l'invitée de France Bleu Nord ce mardi 22 mars pour présenter et défendre les mesures de la candidate Anne Hidalgo à l'élection présidentielle.

En berne dans les sondages, Anne Hidalgo pointe aux alentours de 2 %. À moins de trois semaines de l'élection présidentielle, les soutiens de la candidate socialiste y croient encore. À l'image de Martine Filleul, invitée de France Bleu Nord ce mardi 22 mars 2022 : "On ignore ce que feront les Français pour l'élection, une partie n'est pas déterminée."

La sénatrice socialiste du Nord n'est pas inquiète d'un possible report des voix de l'électorat de gauche vers Jean-Luc Mélenchon, mieux positionnée dans les intentions de vote. "Il y a dans le projet, dans la personnalité de Jean-Luc Mélenchon des choses qui dérangent, juge-t-elle, comme la bienveillance à l'égard de Vladimir Poutine que personne n'a oubliée ou sa frilosité à l'égard du projet européen."

Une candidate socialiste en difficulté

Interrogée sur la possibilité d'un second tour Mélenchon-Macron, Martine Filleul botte en touche : "En gastronomie, comme en politique, il faut avaler les plats les uns après les autres et il faut faire le meilleur score possible au 1er tour."

Anne Hidalgo veut faire une campagne à l'opposé de ce que propose Emmanuel Macron, "qui est de droite et de droite", qualifie Martine Filleul. Peu importe que certains anciens élus de poids du Parti socialiste soutiennent le président sortant - François Rebsamen, Bertrand Delanoë, Marisol Touraine - "c'est du réchauffé car il y a un moment que ces personnes ont fait connaitre leur attirance à l'égard d'Emmanuel Macron".

Concernant ces mesures pour l'énergie, l'élue socialiste rappelle la proposition de sa candidate de faire baisser la TVA à 5,5 % sur les produits énergétiques mais "comme une mesure transitoire", ajoute-t-elle "pour aller à terme vers les énergies renouvelables".

Miser sur les énergies renouvelables

Sans abandonner radicalement le nucléaire, "nous en avons besoin tant que nous changeons de modèle d'ici 10 ans, 20 ans", Martine Filleul explique quand même que "il faudra reconvertir les salariés et leur proposer d'autres débouchés".

Anne Hidalgo propose une hausse du SMIC de 200 euros, que devront absorber les entreprises. "À d'autres périodes de l'histoire, les entreprises ont réussi à faire des efforts significatifs en faveur des salariés, notamment en réduisant les dividendes", constate Martine Filleul qui présente cette mesure comme une aide de soutien à l'insertion des femmes sur le marché du travail.

La retraite serait maintenue à 62 ans, si la candidate socialiste est élue présidente, avec un minimum de retraite à hauteur de 1 200 euros. Martine Filleul convaincue que "nous n'avons pas besoin de réformer l'âge de la retraite et les financements sont aujourd'hui assurés".

Un accent mis sur la jeunesse

Plusieurs mesures dans le programme d'Anne Hidalgo concerne directement les jeunes. Comme le droit de vote à 16 ans. "Ca peut les responsabiliser, assure Martine Filleul, car nous prenons des décisions qui engagent l'avenir des jeunes, à propos de l'écologie, de l'école, de leur devenir professionnel."

Un chèque de 5 000 euros serait délivré pour chaque jeune à ses 18 ans, s'il présente un projet justifié. Ainsi qu'un RSA jeunes de 560 euros pour payer son loyer, se nourrir et se soigner. La sénatrice socialiste balaie les critiques d'assistanat de la jeunesse : "Est-ce que c'est de l'assistanat que de permettre à chacun de vivre et de démarrer dans la vie d'une manière digne ? Je ne le pense pas."

Enfin, sur les entreprises nordistes toujours présentes en Russie comme Leroy Merlin dont les salariés ukrainiens demandent un boycott des magasins russes, "il faut qu'on montre notre solidarité et symboliquement, il faut que les grands groupes retirent leurs capitaux et leurs salariés d'Ukraine".

L'interview de Martine Filleul est à réécouter et à revoir ici.