Anne Hidalgo lance sa campagne ce week-end pour les élections municipales à Paris

Paris, France

Ce n'est pas un scoop, Anne Hidalgo sera bien candidate à sa propre succession en mars prochain. L'actuelle maire socialiste de Paris avait maintenu le suspense autour de la date à laquelle elle l'annoncerait, officiellement. Et bien, ce sera chose faite ce samedi, dans une interview que l'élue devrait accorder au journal Le Parisien.

Une campagne axée sur l'écologie

Selon les informations de franceinfo, Anne Hidalgo a prévu une campagne éclair de deux mois avec des déplacements quotidiens sur le terrain. Elle délaisse le 15ème arrondissement où elle vit et se présente cette fois-ci dans le 11ème arrondissement, plus favorable à gauche, en deuxième position sur la liste du maire sortant. L'actuelle maire de la capitale tentera de convaincre les électeurs en leur présentant sa vision de la ville du futur avec une priorité donnée au climat. Anne Hidalgo mise aussi sur des opposants, notamment chez LREM, divisés aux stratégies encore peu lisibles et toujours en train de négocier des alliances, pour prendre de l'avance. Son équipe affirme que tout est prêt, les listes comme le programme et les alliances.

Mission second mandat

Hier déjà, lors de ses vœux aux Parisiens, la maire de Paris a insisté sur l'importance "du temps long" pour mener à bien ses politiques, en expliquant qu'il faut plus qu'un mandat de six ans pour transformer la capitale. Entourée de ses adjoints, sur fond d'un mur végétal, elle a rendu hommage aux Parisiens qui ont su rester soudés face aux attentats. Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire (lui-même candidat dans le 12ème arrondissement) s'est chargé de vanter les politiques "courageuses" de la maire comme la fermeture des voies sur berge et l'ouverture de pistes cyclables.