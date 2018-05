Paris, Île-de-France, France

La noyade d'un jeune homme migrant dans le canal Saint Martin mardi, révélée par France Bleu Paris, a fait réagir Anne Hidalgo. Pour la maire de Paris ce drame montre l'urgence d'une mise à l'abri.

Elle interpelle le gouvernement et précise que la Ville est prête à le soutenir dans cette démarche. Anne Hidalgo est très mobilisée. Tous les vendredis, elle se rend au nord de la capitale pour faire le point avec les associations sur ces campements sauvages de réfugiés et dénoncer ces conditions de vie indignes.

Des vies sont en jeu. L'Etat doit au plus vite mener une opération de mise à l'abri des migrants présents dans ces campements parisiens. C'est un devoir humanitaire. C'est aussi une nécessité d'ordre public. La Ville de Paris est prête à le soutenir dans cette démarche. https://t.co/NZBcwR4gvN — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 8, 2018

"Entre écœurement et colère, je ne sais que choisir. En deux ans, nous avons mis à l'abri plus de 30.000 personnes. J'ai du mal à croire que le nouveau monde ne sache pas agir pour quelques milliers", a également dénoncé Emmanuelle Cosse, conseillère régionale d'Ile-de-France et ancienne ministre du logement de François Hollande qui s'est également exprimée sur twitter.

Incompréhensible qu’aucune mise à l’abri n’intervienne par l’Etat. Nous l’avons fait pendant deux ans, pour plus de 30 000 migrants. On ne pourrait plus le faire pour 2500 ? Il y a mise en danger de laisser ces migrants vivre ainsi. https://t.co/w33DPAtZA4 — Emmanuelle Cosse (@emmacosse) April 21, 2018

Mardi, l'association Terre d'Asile par la voix de son directeur général Pierre Henry s'était déjà fait entendre : "Nous craignions le pire et le pire est arrivé", avait-il déclaré à France Bleu Paris.