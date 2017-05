VIDEO - Anne Hidalgo, maire PS de Paris : "Face au danger de l'extrême droite, il faut voter Emmanuel Macron"

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, était en direct sur France Bleu à 8h15. Elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron et elle a rappelé que la pollution et l'accueil des migrants étaient ses deux dossiers phares.

Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, était l'invitée de France Bleu mercredi à 8h15. Regardez son interview à la fin de cet article.

Anne Hidalgo appelle à voter Macron

La maire de Paris a été claire et directe quant à son vote au deuxième tour de l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, qui a soutenu le candidat socialiste Benoît Hamon au premier tour, appelle à voter Emmanuel Macron : "face à Marine le Pen, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Marine le Pen... reste la leader de l'extrême droite en France... un parti qui, pour moi, ne porte pas les valeurs de la République. Ce n'est pas mon choix de cœur..."

Je ne rejoindrai pas le mouvement "En Marche!"

Anne Hidalgo indique qu'elle ne rejoindra pas le mouvement "En marche!" mais elle affirme : "moi je n'ai jamais hésité une seconde entre un candidat républicain... je fais vraiment une différence très très nette au moment du choix face au danger que représente l'extrême droite, il faut voter pour Emmanuel Macron." "Il faut se mobiliser jusqu'à dimanche pour que Emmanuel Macron soit président"

"Tous les partis politiques ont à se poser la question de leur évolution".

L'accueil des migrants et la pollution

La maire de Paris a évoqué sa politique à Paris et elle rappelé ses priorités. "Le défi climatique me parait être le sujet le plus important sur lequel nous avons à agir, j'ai posé aussi les bases d'un fonctionnement de démocratie plus participative et je soutiens l'innovation..."

Après l'élection présidentielle, elle espère pouvoir travailler en bonne intelligence avec l'Etat. "Je suis très respectueuse de la démocratie et de ses institutions et bien sûr du président de la République. Je crois qu'entre Paris et le pouvoir central, il y a toujours eu une relation un peu ambiguë. Moi je souhaite de la coopération, je suis pour travailler... en confiance"

Les sujets à voir avec l'Etat selon Anne Hidalgo sont les migrants, les réfugiés, les sans-abris . "A Paris, nous avons choisi de tendre la main... mais ça craque de partout, ça ne va pas assez vite..."

Le deuxième dossier important pour elle, c'est la lutte contre la pollution : "la pollution ça tue et les mesures à prendre, je les ai prises... mais il faut bien sûr que l'Etat s'engage, je pense notamment à la question du diesel qui est une question de santé publique".

