Anne Hidalgo renonce au débat sur BFMTV en soutien aux grévistes de la chaîne

Anne Hidalgo, candidate PS à sa réélection à la mairie de Paris, renonce au débat qui devait avoir lieu ce mercredi soir sur BFMTV. Elle l'a annoncé dans un communiqué ce mercredi en début d'après-midi. Elle devait débattre avec ses adversaires Agnès Buzyn (LREM) et Rachida Dati (LR).

A BFMTV, des journalistes sont mobilisés contre un plan prévoyant des suppressions de postes.

Anne Hidalgo apporte son soutien aux grévistes

Anne Hidalgo indique dans son communiqué qu'elle a reçu les syndicats qui représentent les salariés du groupe Next Radio TV qui sont très inquiets pour leur avenir après l’annonce de ce plan de licenciement de près d’un tiers des effectifs.

La maire de Paris explique qu'elle ne peut pas "fermer les yeux sur la situation de ces salariés, et dans ces conditions, parce que le débat démocratique doit se dérouler dans des conditions sereines, je ne participerai pas au débat".

Elle demande à la chaîne de le reporter le débat à demain jeudi, "afin de respecter le droit de grève de ses salariés, qu’ils puissent faire entendre leurs revendications, pour leur emploi et pour une information de qualité".

Rachida Dati avait proposé de donner du temps de parole aux grévistes

Du côté de Rachida Dati, on est prêt à faire ce débat ce mercredi soir "même si Anne Hidalgo n'est pas là".

"On ne nous a pas demandé de le reprogrammer à demain à ce stade" et "on ne voit pas pourquoi on devrait changer tout pour une seule personne", a ajouté Nelly Garnier, la directrice de campagne de Rachida Dati.

Elle précise que la candidate LR avait proposé aux grévistes "de leur donner une partie de son temps de parole".

Le communiqué intégral d'Anne Hidalgo posté sur Twitter