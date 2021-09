Anne Hidalgo, "une femme qui peut porter haut la voix de la France" selon le maire de Nancy Mathieu Klein

Mathieu Klein s'engage par "conviction" derrière la maire de Paris Anne Hidalgo qui a annoncé ce dimanche à Rouen sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'est ce que le maire de Nancy a indiqué en direct ce lundi matin sur France Bleu Lorraine.

"Elle est la candide de la vie quotidienne des Français. C'est une maire, elle a les deux pieds dans le réel et c'est une femme politique à l'aura internationale qui peut porter haut la voix de la France", explique Mathieu Klein. "Surtout, c'est une femme qui porte un projet de réconciliation, de respect, autour de la revalorisation du travail et qui répond à l'enjeu écologique. Enfin, c'est une femme fortement attachée aux valeurs républicaines et à la laïcité."

Coordonner le projet présidentiel

Pour son équipe de campagne, Anne Hidalgo a choisi de s'entourer de maires et d'élus locaux. Mathieu Klein sera ainsi charger de coordonner le projet présidentiel. Et il assume déjà l'idée de sa candidate de doubler en cinq ans le salaire des enseignants : "Il faut avoir une priorité sur les enseignants en début de carrière". Et ajoute : "C'est une question de choix politiques. Ce sera un projet financé, ne vous inquiétez pas. Anne Hidalgo est une femme responsable".

Son engagement dans la campagne d'Anne Hidalgo va-t-il l'éloigner de ses mandats ? "Ce serait une erreur de penser cela ! Je suis maire de Nancy, président du Grand Nancy à 100%, consacré totalement à ma tâche. Que diriez-vous si, pour l'élection présidentielle, les élus locaux n'étaient pas de la partie ?"

Que diriez-vous si les candidats à la présidence de la République n'étaient entourés que de cadres de partis ou de Parisiens ? Anne Hidalgo fait le choix de s'appuyer sur une équipe de France de maires et d'élus locaux

Mathieu Klein, pour qui la candidature d'Anne Hidalgo pourra être celle "de rassemblement du plus large nombre d'électeurs de gauche et écologistes qui attendent aujourd'hui une autre chemin pour la France".