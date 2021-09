Anne-Laurence Petel demande la démission du conseil municipal d'Aix-en-Provence

Il y a une semaine, on apprenait la démission de Maryse Joissains de la mairie d'Aix-en- Provence, après 20 ans de règne sans partage. La succession semble scellée dans un conseil municipal qui doit avoir lieu le 24 septembre. Sophie, sa fille, a dit sur France Bleu Provence qu'elle serait candidate pour ce remplacement. Mais certains, dans l'opposition, n'acceptent pas cette transition familiale. C'est le cas de la députée de La République en Marche, Anne-Laurence Petel. "Maryse Joissains a appelé à voter pour sa personne aux élections municipales. Il y avait uniquement son prénom sur les affiches. Et aujourd'hui Maryse Joissains veut léguer la ville à sa fille comme s'il s'agissait d'un héritage". En demandant la démission des élus, elle souhaite provoquer de nouvelles élections et permettre aux Aixois et "à la démocratie de s'exprimer". La conseillère d'opposition dénonce "un scénario manigancé depuis longtemps par la famille Joissains".

