Anne Vignot élue présidente du GBM, qui sont ses vice présidents à la communauté urbaine ?

Ce premier conseil communautaire du Grand Besançon Métropole se tenait au palais des sports Ghani Yalouz, afin de respecter les consignes de distanciation liées au coronavirus. Les 123 élus de l'agglomération bisontine ont donc élu la maire de Besançon présidente de la communauté urbaine à 86 voix contre 30 pour le candidat Ludovic Fagaut. Anne Vignot succède donc à Jean-Louis Fousseret

Il n'y avait pas un énorme suspense sur l'issue du vote car la charte de gouvernance permettant à la structure intercommunale bisontine de fonctionner prévoit en effet que le maire de Besançon prenne aussi la présidence du Grand Besançon.

Les 123 élus du GBM ont élu Anne Vignot présidente de la communauté urbaine, comme le prévoit la charte de gouvernance © Radio France - Alia Doukali

L'enjeu essentiel résidait donc dans, l'équilibre entre les communes périphériques et la commune centre, et la répartition des sièges au bureau de l'agglo, la place des vice présidents et des conseillers communautaires délégués.

Qui sont les nouveaux 15 vice présidents de GBM ?