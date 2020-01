Anne Vignot en tête à Besançon selon un premier sondage : "l'écologie ne met pas de côté la vie quotidienne"

Besançon, France

A Besançon, la liste d'union de la gauche d'Anne Vignot arriverait en tête au premier tour à Besançon avec 34% des intentions de vote, à onze points devant la liste emmenée par Eric Alauzet, le candidat de la république en Marche qui recueillerait 23%. Voilà le principal enseignement du sondage exclusif Ipsos Sopra Steria pour France Bleu Besançon et l'Est Républicain publié ce jeudi matin. Un résultat qui ne surprend pas Anne Vignot outre mesure.

Anne Vignot : "Aller tous ensemble contre l'urgence sociale et environnementale"

"Quand on les rencontre, les Bisontins et les Bisontines nous disent tous qu'il faut un projet écologiste sur la ville de Besançon pour transformer la ville et proposer une perspective réjouissante et pleine d'allant," assure la tête de liste de l'union de la gauche à Besançon. "Ils considèrent aujourd'hui que l'écologie doit être au coeur de nos politiques et qu'il faut aller d'urgence tous ensemble contre l'urgence sociale économique et environnementale."

"Nous avons réussi une union qui est exceptionnelle en France", s'est par ailleurs félicitée Anne Vignot. Ce sondage nous apprend aussi que la sécurité reste la préoccupation majeure des Bisontins (52% contre 44% au niveau national), pas de quoi pour autant infléchir son message électoral : "l'écologie ne met pas de côté des problèmes de la vie quotidienne, comme la lutte contre le banditisme. Les Planoisiens souhaitent que le futur maire aille près de l'Etat demander que la police soit très présente pour protéger les habitants", rappelle encore avec force Anne Vignot.