Annecy : L'ancien député-maire Bernard Bosson est mort

L'ancien député-maire centriste d'Annecy (Haute-Savoie), Bernard Bosson, plusieurs fois ministre, est décédé samedi soir dans un hôpital lyonnais des suites d'une longue maladie. Il avait 69 ans.

Ses obsèques ont eu lieu hier lundi dans la stricte intimité familiale.

Impliqué en politique dès ses 16 ans

Fils de Charles Bosson, ancien sénateur-maire d'Annecy, Bernard Bosson adhère dès ses 16 ans à la Jeunesse étudiante chrétienne.

Élu conseiller général en 1979, il entre à l'Assemblée nationale en 1986 sous l'étiquette UDF-CDS et restera député de la 2e circonscription de Haute-Savoie sans discontinuer jusqu'en 2007 et sa défaite face à Lionel Tardy, qui met fin à sa carrière politique.

Bernard Bosson a aussi été le maire d'Annecy 1983 à 2007. Il démissionne en 2007 pour lancer son dauphin Jean-Luc Rigaut. Il se retire alors des affaires publiques. Cependant, cela ne l'a pas empêché contester le projet du centre des Congrès sur la presqu'île d'Albigny, au nom de la loi Littoral.

Maire, député mais aussi plusieurs fois ministre

Bernard Bosson a aussi fait carrière à Paris au plus près de l'exécutif.

En 1986, il devient secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Intérieur, chargé des Collectivités locales dans le gouvernement de Jacques Chirac. Il devient ensuite ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes. En 1993, il devient ministre de l’Equipement, des transports et du Tourisme, dans le cadre de la seconde cohabitation, au sein du gouvernement Balladur.

En 2000, Bernard Bosson avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour "recel d'abus de confiance" aux côté de Pierre Méhaignerie et Jacques Barrot dans l'affaire du financement occulte de l'ex-CDS. Des condamnations annulées par amnistie présidentielle.

En 2005, Bernard Bosson défend, auprès du ministre des Sports, Jean-François Lamour et du Comité national olympique et sportif français, la candidature d'Annecy comme ville organisatrice pour les Jeux olympiques d'hiver de 2014, mais le projet est refusé.

Bernard Bosson était Officier de la légion d'honneur, marié, père d'une fille et grand-père.

Beaucoup de réactions

François Bayrou, Président du MODEM :

J'aimais Bernard Bosson fraternellement. Un lien forgé dans le feu des combats, et dans les longues soirées de jeunesse. Nous sommes tristes — François Bayrou (@bayrou) May 16, 2017

Denis Duperthuy , conseiller municipal d'Annecy :

C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès de Bernard Bosson. Il fut un maire d'Annecy visionnaire et rassembleur 1/2 — Duperthuy Denis (@denisduperthuy) May 16, 2017

Nous avions encore échangé la semaine dernière et il gardait un oeil affûté. Toutes mes sincères condoléances à sa famille et ses amis. — Duperthuy Denis (@denisduperthuy) May 16, 2017

Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie et maire de Marnaz :

Je suis très triste de la disparition de Bernard Bosson, lui qui a été à l'origine de mon engagement dans la vie politique. pic.twitter.com/XLlt7TBvNc — Loïc Hervé 🇪🇺🇫🇷 (@loichervepublic) May 16, 2017

Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, député de Haute-Savoie et maire adjoint de la nouvelle commune d'Annecy, a fait part à l'AFP de sa "grande émotion" et de sa "grande tristesse", saluant un "grand maire emblématique" dont il a apprécié et admiré "la rigueur et la force de travail".

Le Président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde :