Annecy : L'ancien maire Jean-Luc Rigaut lâché par une partie de son équipe

L’ancien maire d’Annecy Jean-Luc Rigaut ne fait plus l’unanimité au sein de son camp. Sept membres de l'opposition, qui faisaient partie de sa liste pour les élections, lui tournent le dos et font scission. Emmenés par Isabelle Dijeau , ils fondent même leur propre groupe, comme le dévoilait ce mardi la radio locale H2O.

L'ancien maire "obnubilé" par son recours devant le tribunal administratif

Selon ces "frondeurs", c'est le comportement de l'ancien maire qui est à l’origine de ce divorce. Après des élections municipales de juin dernier perdues avec seulement 27 voix d'écart face à François Astorg, Jean-Luc Rigaut ne penserait plus qu’à son recours devant le tribunal administratif.« Il est obnubilé par ça », explique sous couvert d’anonymat l’un de ses anciens colistiers. « Nous on souhaite avancer et être constructif", poursuit cet élu désormais membre du nouveau groupe politique baptisé Annecy Ensemble. Dans ce nouveau groupe, on trouve par exempleBruno Basso, le secrétaire départemental Les Républicains et Christiane Laydevant, ex-maire déléguée de Meythet.

"Créer ce nouveau groupe politique doit nous permettre d’avoir une vraie présence", détaille pour sa part Isabelle Dijeau la chef de file de cette nouvelle entité politique dans le paysage annécien.

Ces départs « ne changent rien du tout » pour Jean-Luc Rigaut

Auprès de France Bleu Pays de Savoie, Jean-Luc Rigaut estime que ces départs « ne changent rien du tout » en faisant remarquer que ces sept dissidents « ont une curieuse manière d’assumer leur engagement ».

Concernant le recours sur le résultat des élections, le tribunal administratif de Grenoble pourrait rendre sa décision d'ici le milieu du mois de décembre.