Annecy : le Conseil d'Etat confirme François Astorg dans son fauteuil de maire

Depuis le résultat des élections municipales à Annecy le 28 juin 2020, le feuilleton agitait le milieu politique des rives du lac. Il est désormais terminé. Le Conseil d'Etat a rejeté jeudi le recours en annulation déposé par l'ancien maire centriste Jean-Luc Rigaut, qui contestait sa défaite pour 27 voix au second tour.

La plus haute juridiction administrative française confirme donc l'écologiste François Astorg dans son fauteuil de maire. "Je suis content, c’est une bonne fin d’année, s'est réjouit ce dernier. Je ne sais pas qui aurait pu comprendre qu’après un an et demi on rejoue les élections."

Une décision attendue

Cette décision n'est pas vraiment une surprise. Le Conseil d'Etat a suivi les préconisations du rapporteur public rendues le 30 novembre dernier, quelques mois après un premier rejet du recours par le tribunal administratif de Grenoble. Le maire sortant, à la tête d'Annecy de 2008 à 2020, assure depuis l'issue du scrutin que des procurations n'ont pas été prises en compte.

Cette décision du conseil d’État clarifie les choses. Ce jugement est définitif." - François Astorg

Contacté ce jeudi soir par France Bleu Pays de Savoie, Jean-Luc Rigaut n'a pas réagi à la décision du Conseil d'Etat.