Annemasse : Christian Dupessey reste maire, le Conseil d'Etat valide les élections municipales

Les Annemassiens ne repasseront pas aux urnes. Le Conseil d'Etat a annulé jeudi la décision du tribunal administratif de Grenoble et finalement validé le résultat des élections municipales de 2020. Christian Dupessey reste dans son fauteuil de maire.

21 mois après, retour à la case départ. Le Conseil d'Etat a annulé jeudi la décision du tribunal administratif de Grenoble et finalement validé le résultat des élections municipales à Annemasse. Le socialiste Christian Dupessey reste maire de la ville qu'il dirige depuis 2008.

L'abstention au cœur des débats

Après sa défaite au premier tour le 15 mars 2020, l'actuel conseiller de l’opposition Maxime Gaconnet (DVD) avait déposé un recours en annulation, contestant le résultat en raison d'une très forte abstention qui avait atteint 72,21% à Annemasse, juste avant le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Christian Dupessey avait été réélu d'une courte tête, avec 50,02% des voix.

La plus haute juridiction administrative française considère finalement que le taux de participation et le contexte sanitaire ne sont pas de nature à remettre en cause le scrutin.

"Un vrai soulagement". Christian Dupessey

"Nous avions confiance en l'issue positive de l'appel que nous avons fait devant le Conseil d'Etat" a réagi jeudi soir le maire de la deuxième ville de Haute-Savoie dans un communiqué, "cette décision est un vrai soulagement".

Jeudi, le Conseil d'Etat a également rendu sa décision concernant le recours en annulation déposé par Jean-Luc Rigaut, qui conteste sa défaite de 27 voix au second tour des élections municipales d'Annecy. Il a conforté l'écologiste François Astorg dans son fauteuil de maire. Les habitants des deux principales villes de Haute-Savoie sont désormais fixés jusqu'en 2026.