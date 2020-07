Annie Chapelier reconnaît "de très belles avancées" avec le Ségur de la santé

Le ministre de la Santé a dévoilé ce mardi ses propositions pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins français, à l'occasion de la clôture du Ségur de la santé. Annie Chapelier, députée du Gard, fait le bilan sur France Bleu Gard Lozère.

Députée le jour, infirmière anesthésiste la nuit, c'est la vie qu'a choisie Annie Chapelier. La députée du Gard, porte-parole du groupe Écologie Démocratie Solidarité à l'Assemblée nationale, a "fait son 7h50" en direct ce mercredi matin sur France Bleu Gard Lozère. Une semaine après ses annonces sur les salaires, le gouvernement a dévoilé la veille une série de mesures destinées à "accélérer la transformation du système" de soins, dont la création de 4.000 lits "à la demande", lors de la clôture du Ségur de la santé.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé en amont des mesures "transformantes". "Elles le sont, il faut le reconnaître, déclare Annie Chapelier. Ce sont de très belles avancées, qui sont proposées, même si certaines sont une confirmation de ce qui était déjà écrit dans "Ma santé 2022". Mais il y a de nouvelles avancées dont celles des 4.000 lits".

Le ministre a annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros pour créer 4.000 lits "à la demande" dans les hôpitaux dès cet hiver. Cela permettra "de prévoir l'ouverture ou la réouverture de lits dans les structures selon les besoins" pour que les établissements puissent "s'adapter à la suractivité saisonnière ou épidémique", a dit le ministre. "Nous pouvons quand même contrebalancer cela, dans le sens où c'est une très belle avancée si c'est un premier pas vers une réforme globale du système de santé. On a besoin d'un renouvellement total dans sa conception, dans sa vision et dans son approche des patients et de la population."

"Dans la plupart des territoires, les ARS n'ont pas été à la hauteur. Du moins, elles ont été inadaptées. Vouloir les renforcer alors qu'elles ont montré qu'elles n'étaient pas l'outil adapté nous paraît quelque part assez incohérent." Annie Chapelier

Un regret en revanche ? "Il y a une loi "grand âge et autonomie" qui doit venir, mais nous espérions quand même lors de ces annonces quelques lignes qui se seraient profilées sur ce qui sera amené dans cette loi. Cela a été absent, nous le regrettons. Nous regrettons aussi que très peu soit annoncé sur la santé mentale, très affectée pendant la crise Covid (...) et puis une grande absente : la prévention, l'éducation à la Santé, il n'y est pas fait mention alors que c'est un des piliers de notre système de santé."

