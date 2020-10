Annie Chapelier rejoint le groupe « Agir Ensemble » à l’Assemblée Nationale

Il n'aura existé que cinq mois. Créé en mai 2020 par d’anciens marcheurs, le groupe parlementaire EDS (Écologie, démocratie et solidarité) n'avait plus d'autre choix que la dissolution, après le départ de la députée Jennifer de Temmerman, qui intègre le groupe Liberté et territoires. Pour sa part, la gardoise Annie Chapelier choisit de rejoindre le groupe Agir Ensemble présidé par le député Olivier Becht.

« Agir ensemble » est un jeune groupe politique dont l’esprit se veut constructif. S’exprimant pleinement et librement au sein de l’hémicycle, ce groupe rassemble des personnes aux sensibilités humanistes, sociales et européennes. " Annie Chapelier (Communiqué)