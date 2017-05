Annie Genevard députée LR du Doubs : "Monsieur Macron a une curieuse façon de tendre la main"

Annie Genevard ne cache pas sa colère au lendemain de la nomination d'Edouard Philippe au poste de premier ministre . La patronne des républicains du Doubs accuse le président de vouloir déstabiliser la droite.

Annie Genevard est catégorique : la nomination d'Edouard Philippe correspond à la volonté d'Emmanuel Macron de déstabiliser la droite. Seules les élections législatives permettront de déterminer quelle doit être le gouvernement futur de la France rappelle la patronne des républicains dans le Doubs . Annie Genevard ironise sur le geste d'ouverture du président Macron : " Monsieur Macron présente 577 candidats contre nous, c'est une curieuse façon de tendre la main dit - elle, il veut notre échec. l'échec de la droite. Pour Annie Genevard, il s'agit purement de tactique politique et elle rajoute "La décision d'Edouard Philippe lui appartient mais elle n'engage pas l'ensemble du parti. S'il doit y avoir un accord de gouvernement c'est après les législatives pas avant."

il n'y a pas une droite toujours contre et une droite progressiste

"Je suis favorable à la clarté or tout cela crée de la confusion" regrette Annie Genevard qui rajoute : "il faut respecter les familles politiques, la campagne doit se dérouler loyalement". Annie Genevard ne réfute pas l'idée de travailler ensemble , elle s'agace même et refuse l'idée qu'il y aurait une droite toujours contre et une droite progressiste qui voudrait collaborer avec le président. Ces collaborations si elles doivent avoir lieu insiste Annie Genevard doivent se construire sur le résultat des élections législatives .