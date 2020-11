Anniversaire de la mort de De Gaulle : C'est à Tours que s'est joué la première étape de l'appel du 18 juin

Ce lundi 9 novembre 2020 est le 50e anniversaire de la disparition du Général de Gaulle, c'était le 9 novembre 1970. Charles de Gaulle fut le premier président français sous la 5e république de 1959 à 1969, il a été surnommé "le père de la résistance" durant la seconde guerre mondiale.

Le 10 juin 1940 le gouvernement français quitte Paris qui est menacé par l'ennemi et rejoint Tours qui avait déjà hébergé le gouvernement par le passé, c'était également en période de guerre en 1870. C'est au château de Cangé à Saint-Avertin que le gouvernement prend ses quartiers durant quelques jours.

Le 13 juin le premier ministre britannique Winston Churchill quitte Londres secrètement, direction Tours (aéroport de Parçay Meslay) pour aller à la rencontre du gouvernement français. Son but est de convaincre ses homologues français à poursuivre la guerre comme l'explique Jean Luc Porhel le directeur des archives municipales : "Même si Charles de Gaulle n'intervient pas au cours de l'entrevue, il est présent en tant qu'expert militaire. Churchill a vu en lui qu'il était celui qui portait le plus la volonté de la poursuite de la guerre. En quittant la salle après avoir salué la délégation française, Churchill se tourne vers de Gaulle et lui dit qu'il est l'homme du destin"

"Vous êtes l'homme du destin" lui dit Winston Churchill...six jours après, Charles de Gaulle lance depuis Londres l'appel du 18 juin

Selon Jean Luc Porhel , "Charles de Gaulle prendra ce jour là certainement la décision de l'optique de Churchill, à savoir de ne pas capituler et de rejoindre l'Angleterre afin d'annoncer au travers de l'appel du 18 juin la volonté au nom de la France de poursuivre la guerre, c'est le début de son destin national".

Pour la petite histoire il reste une trace du passage de Winston Churchill en préfecture de Tours ce 13 juin 40. Une trace de cigare qu'il avait posé sur le bord d'un bureau.