Annonay : Antoinette Scherer élue maire

Antoinette Scherer succède à Olivier Dussopt à la tête de la mairie d'Annonay. C'est la seule femme maire d'une grande ville en Ardèche.

Antoinette Scherer a été élue lundi soir par le conseil municipal d'Annonay à la tête de la Ville. Elle succède à Olivier Dussopt, élu député pour un troisième mandat et tenu de quitter ses fonctions de maire du fait de la loi sur le non cumul des mandats.

Antoinette Scherer était jusqu'à présent première adjointe chargée de l'urbanisme. C'est la première femme élue maire à Annonay et la seule femme à la tête d'une grande ville ardéchoise actuellement.

Antoinette Scherer se dit très heureuse de continuer l'action menée par Olivier Dussopt. Elle va notamment poursuivre les travaux de rénovation du centre-ville.

On a fait la Place des Cordeliers, ça a été vraiment un des beaux ouvrages d'Olivier Dussopt. Là, on va rénover la Place de la Liberté. On a déjà un programme très lourd et très chargé de réaménagement de la Ville.