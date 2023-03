Annonay : la CGT prépare la "fête à Dussopt" ce mardi 7 mars

Mardi 7 mars, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale. Comme depuis le début de la contestation, une manifestation est programmée à Annonay, au départ de la gare routière à 14 heures 30. Cette fois-ci, la CGT joue sur la dimension symbolique : elle renomme ce rassemblement "la fête à Dussopt". Et s'attend à 10.000 manifestants.

Les militants CGT d'Annonay ont appelé les autres unions locales à les rejoindre. "Il est considéré comme un traître, à Annonay. C'est un ministre qui a retourné sa veste pour nous faire avaler la pilule", affirme David Hallier, délégué syndical CGT chez EDF, à la centrale nucléaire de Cruas. Il s'apprête à faire l'heure et demi de route pour aller manifester ce mardi à Annonay. L'autre objectif de cette "fête à Dussopt" : braquer les projecteurs sur cette ville et attirer le plus de monde possible. Selon Raphaël Foïs, secrétaire de l'Union locale CGT d'Annonay, "il y a des bus qui vont débarquer de Cruas, de Saint-Alban, de Roussillon. On a des gens qui vont arriver de Saint-Etienne aussi".