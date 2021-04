Calendrier du déconfinement : "Il faut rester prudent"

"Il faut faire attention, il faut porter le masque et il faut quand même respecter les gestes barrières mais voilà, il y a des dates. Le 19 mai, on rouvre les terrasses des bars et des restaurants, on rouvre les musées et petit à petit ça va reprendre", se réjouit le maire de Marseille, Benoît Payan, face au calendrier du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron.

Il appelle néanmoins à la prudence alors que le taux d'incidence est toujours au dessus des 400 cas positifs pour 100 000 habitants sur une semaine, dans les Bouche-du-Rhône. Dans le même département, deux personnes ont été testées positives au variant indien du Covid 19, réputé plus contagieux. "Plus on va faire attention, plus on va faire baisser le taux d'incidence, plus on se fait vacciner, plus on va réussir à vaincre ce virus. Si ça continue ainsi, si ça baisse, on réussira", insiste Benoît Payan.

Des terrasses éphémères et un feu d'artifice du 14 juillet

Le maire de Marseille a déjà annoncé une série de mesures, avec notamment une extension des terrasses autorisées pour la réouverture des restaurants et des bars. "On va trouver la possibilité de faire des terrasses éphémères", dit le maire.

À propos d'une éventuelle prolongation de l’exonération de la taxe des terrasses à Marseille, Benoît Payan assure : "C'est une discussion que nous aurons avec les restaurateurs. Je pense qu'ils veulent d'abord travailler. Je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent forcément des aides. Si c'est nécessaire, on le fera".

Benoît Payan souhaite aussi l'organisation d'un feu d'artifice pour le 14 juillet. "Nous nous devons de préparer un feu d'artifice pour les Marseillais. _Si la situation économique devait être dangereuse, bien évidemment qu'il n'y en aurait pas_. Sauf qu'il faut qu'on ait un horizon", martèle le maire de Marseille.

4 300 injections de vaccin contre le Covid par jour à Marseille

100 000 personnes ont déjà été vaccinées contre le Covid à Marseille selon le maire de la ville. "Il faut désormais ouvrir la vaccination pour tout le monde mais il nous faut des vaccins. Je le dis au gouvernement, nous avons besoin de doses", explique Benoît Payan.