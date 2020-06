Annonces d'Emmanuel Macron : "On manque concrètement de visibilité sur la traduction par les actes"

Présence obligatoire des élèves en écoles et collèges, visites autorisées dans les maisons de retraite, réouverture des frontières, relance économique... Le président de la République a présenté dimanche 14 juin ses intentions pour la suite du déconfinement. "J'ai un sentiment mitigé", a confié sur France Bleu Poitou lundi le sénateur Les Républicains des Deux Sèvres Philippe Mouiller. Il explique qu'il aurait "souhaité avoir des propositions ou au moins des axes de travail".

J'ai besoin de savoir où on va

C'est notamment sur l'économie que le concret manque, d'après lui. "On est clair sur les intentions du président de la République, on voit bien le contour général mais on manque concrètement de visibilité sur la traduction par les actes", a déploré Philippe Mouiller. S'il dit approuver la globalité du discours économique du chef de l'Etat, il explique aussi avoir "besoin de savoir où on va et comment on pourra réellement le traduire pour nos entreprises sur le territoire".

Le sénateur des Deux-Sèvres s'est dit aussi "marqué par l'auto-satisfaction du président de la République sur le bilan sanitaire". Il est convaincu que ce n'est pas l'Etat qui a permis de passer la crise : "On doit cette victoire principalement aux soignants et pas au regain des politiques menées." Ces soignants ont, d'après lui, été appuyés par les territoires : "Heureusement que les collectivités étaient présentes mais des soignants sont allés au combat sans être équipés. Le bilan aurait pu être allégé."

Les forces de police ont besoin de plus de reconnaissance

Emmanuel Macron s'est également exprimé sur les manifestations qui émaillent le pays pour protester contre les violences policières. "Nous serons intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations", a affirmé le chef de l'Etat qui a aussi dit que les forces de l'ordre étaient "exposées quotidiennement aux risques" et qu'elles nécessitaient donc "le soutien de la nation". "Ce message était extrêmement important", a salué Philippe Mouiller. "Il a voulu donner l'équilibre entre la mission de sécurité du service public et cette notion d'unité de la France face au racisme." Cependant, pour lui, "les forces de police ont besoin de plus de reconnaissance".