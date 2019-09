Antenne spéciale Jacques Chirac sur FB Gard Lozère

Nîmes, France

Jacques Chirac était notamment venu à Nîmes en septembre 1999, pour un sommet franco-italien. Dans la rue, agriculteurs et viticulteurs, avaient manifesté. Jacques Chirac séjourne à l'Hôtel Imperator. Avec les Italiens, il avait été question de réforme des institutions europénnes.

C'est lors de ce sommet que Jean-Paul Fournier lui annonce qu'il est candidat à la mairie de Nîmes. A croire que la venue de J Chirac pouvait porter chance : en 1983 déjà, il vient soutenir un autre candidat, un certain Jean Bousquet, bientôt élu lui aussi à la mairie.

En 86, alors qu'il est chef de file du RPR, il s'affiche cette fois pour un meeting au Palais des Congrès, juste avant les élections régionales et législatives. Bien plus tard, en novembre 2004, il s'agit cette fois d'un déplacement pour l'inauguration du commissariat, avec son premier Ministre Dominique de Villepin. J. Chirac insiste pour se rendre au Mas-de-Mingue, et s'offre un bain de foule.

Enfin, en 1996, c'est Nîmes qui se rend, chez lui, à Paris Au Parc des Princes pour la finale de la Coupe de France, face à Auxerre. Malheureusement, Philippe Sence, alors gardien et capitaine des Crocos, ne va chercher que la médaille de finaliste en haut de la tribune présidentielle