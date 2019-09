MUNICIPALES POITIERS / Anthony Brottier : je suis un enfant de cette ville

Anthony Brottier, candidat LREM aux municipales de Poitiers a fait sa rentrée politique entre présentation, constat et pistes de réflexions, il veut "faire bouger Poitiers".

Poitiers, France

Investi au mois de juillet par le parti La République En Marche, le poitevin Anthony Brottier avait donné rendez-vous à la presse à la rentrée. Clin d’œil aux enjeux du scrutin, c'est dans un café avec vue sur l'hôtel de ville de Poitiers, que le jeune homme s'est présenté "Je suis marié, père de famille de deux enfants." Il a ensuite égrené son enfance poitevine, son parcours d'étude puis professionnel jamais très loin de Poitiers.

Anthony Brottier face à la presse © Radio France - Vincent Hulin

A 33 ans, il est délégué dans une association qui contribue à la formation des agents de la fonction publique hospitalière et se lance donc dans le grand bain de la politique :"Comme je l'ai toujours fait je veux transmettre les valeurs de la République mais aussi le travail, la famille, le respect et la solidarité, en 2017 je me suis engagé dans le processus de la République En Marche."

la mixité sociale, les transports, l'attractivité des zones commerciales

Aujourd'hui Anthony Brottier met en avant son travail constant sur le terrain avec son équipe depuis plusieurs mois et veut faire bouger les choses, il évoque ainsi "la mixité sociale, les transports, l'attractivité des zones commerciales à repenser aux entrées de ville, notamment." Si un premier meeting est prévu le vendredi 20 septembre au centre socio-culturel des 3 cités, la composition de la liste et le programme ne devraient être révélés que début janvier.