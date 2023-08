Anti-A69 : "ils prennent les gens du Tarn pour des bouseux" dit le sénateur Philippe Folliot

Les opposants à l'A69 entre Toulouse et Castres ont fait leur rentrée. Mardi 29 août, ils ont présenté leurs alternatives via des aménagements de la nationale 123. Philippe Folliot, partisan de cette A69 a vivement réagi ce matin sur l'antenne de France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : les opposants proposent une alternative très détaillée qui fait la part belle au train et au vélo. Qu'en pensez-vous?

Philippe Folliot : Je crois qu'il faut être sérieux. Ce projet n'est pas un projet, c'est une réalisation puisque les travaux ont démarré. On est en train uniquement de jeter un écran de fumée pour essayer de jeter le trouble par rapport à quelque chose qui adébuté et qui va se réaliser.

Mais eux disent que leur proposition coûterait moins cher que de continuer à construire l'autoroute Toulouse Castres.

Ce n'est pas la question pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce projet est un projet qui est dans la loi. Ce projet a été accepté par l'Etat. Ce projet est financé. Ce projet a débuté. Aujourd'hui, ce n'est plus un projet. Donc les travaux ont débuté.

Les opposants se pourvoient en cassation et il y a toujours un recours sur le fond qui sera jugé dans plusieurs mois...

Je crois qu'il faut être raisonnable. J'entends parler de véloroute, mais pourquoi pas faire une carriole route aussi tant qu'on y est? Il y en a assez de prendre les gens du sud du Tarn pour des bouseux, des personnes qui ne seraient pas à même de pouvoir profiter d'une infrastructure de qualité pour pouvoir rejoindre en toute sécurité et dans des délais raisonnables, la métropole régionale.

L'un des arguments des pro-A69 comme vous, c'est de dire que le Territoire du Tarn sera désenclavé grâce à l'autoroute. Mais en mars dernier, des chercheurs de l'université d'Albi et des urbanistes ont affirmé le contraire que l'autoroute mettrait Toulouse au centre. Qu'en dites vous?

Je leur dis qu'ils sont complètement dans l'erreur par rapport à cela. Je suis sénateur du Tarn et quand on voit toute la dynamique économique de développement qu'il y a eu autour d'Albi, de Gaillac, de Rabastens ou de Saint-Sulpice, c'est un effet de l'A68 qui est indéniable. Il faut que les travaux se poursuivent, que cette réalisation se fasse ne serait ce que aussi pour une raison de bon sens. Si on arrêtait les travaux pour une raison indéterminée aujourd'hui, cela coûterait des dizaines et dizaines de millions d'euros à l'Etat. Ce serait une catastrophe sur un plan financier.

Mais qu'est ce que vous répondez à ceux qui disent que le projet que l'autoroute est une catastrophe en termes de biodiversité?

Absolument le contraire. Cette autoroute, ça va être un exemple, C'est la première autoroute du XXIᵉ siècle, consommatrice de peu d'espace, avec des impacts sur l'environnement qui seront bien moindres. Eux, ils disent n'importe quoi sur un certain nombre de points, un certain nombre de sujets. Et puis surtout, je le répète, le débat n'est plus là aujourd'hui. Le débat, c'est d'essayer de faire de telle sorte que les opposants viennent travailler dans les instances qui sont qui ont été créées, pour essayer de mettre en place une dynamique de développement territorial.

Et puis ensuite, quand on parle de véloroutes, il y en existe une dans le département du Tarn. Elle part d'Albi, elle va à Castres, Mazamet et elle rejoint l'Hérault. Et bien que les bobos toulousains fassent une véloroute entre Toulouse et la frontière du Tarn!