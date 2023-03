Anti-bassines à Sainte-Soline : Gérald Darmanin demande la dissolution des "Soulèvements de la Terre"

La manifestation de samedi à Sainte-Soline a rassemblée entre 6.000 et 30.000 personnes.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va demander la dissolution du collectif "Les Soulèvements de la Terre", a-t-il annoncé ce mardi, à l'occasion des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a par ailleurs affirmé qu'il avait demandé à la préfecture des Deux-Sèvres "deux rapports sur la mobilisation de Sainte-Soline".

Avec le collectif "Bassines non merci" et le syndicat "La Confédération paysanne", le mouvement écologiste "Les Soulèvements de la Terre" a organisé la mobilisation de samedi à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) contre les bassines agricoles. La manifestation était interdite, mais plusieurs milliers de personnes se sont réunis sur place (entre 6.000 et 30.000 selon les sources). Des affrontements violents avec les forces de l'ordre se sont produits.

Les forces de l'ordre applaudies à l'Assemblée

"Le chaos cherche à s'installer", a lancé Gérald Darmanin qui parle "de groupe factieux". "Ça fait huit groupes que je propose de dissoudre", a précisé le ministre de l'Intérieur. "Cela ne suffit pas", a réagi Eric Ciotti, le patron des Républicains. "Il faut éradiquer ces milices d'extrême gauche". Les députés ont applaudi à plusieurs reprises dans l'hémicycle les forces de l'ordre pour leur rendre hommage.