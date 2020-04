Anticor, l’association de lutte contre la corruption, s’installe dans la Marne

C’est une première dans la Marne. Anticor, l’association de lutte contre la corruption et pour la promotion de l’éthique en politique, a désigné fin mars, deux référents locaux dans la Marne. Julien Dupain, 36 ans, directeur d’un hôpital et élu d’opposition au conseil municipal de Betheny et Sébastien Almagro, 45 ans, maître de conférence en Biologie/Biochimie à l’université de Reims Champagne-Ardenne.

L’antenne départementale d’Anticor dans la Marne compte déjà une quinzaine d’adhérents. Les deux référents départementaux ont pour objectif de faire valoir les valeurs de l’association, autrement dit, la lutte contre la corruption et la promotion de l’éthique et la transparence de la vie politique. "Il n’y a pas de spécificité marnaise en matière de corruption, précise Julien Dupain. Mais certaines situations peuvent parfois poser question. L’association devrait permettre de lever les doutes quand il y en a. Notre objectif, c’est de faire la promotion d’Anticor dans toute la Marne", dit-il.

La branche d’Anticor dans la Marne ne possède pas encore de locaux mais des rencontres, réunions, tables rondes, ou autres conférences sont prévues dans le département, dès que les mesures sanitaires et la fin du confinement le permettront. Les citoyens peuvent également avertir les référents locaux d’éventuelles situations de dysfonctionnements et autres irrégularités. Anticor 51 est joignable via Facebook, Twitter ou via un formulaire de contact en ligne.