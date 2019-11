Anticor note deux communes de Dordogne

A quatre mois des élections municipales, l'association de lutte contre la corruption fait le bilan des engagements passés en 2014 par Miallet et Monestier

Miallet, Dordogne, France

En 2014, l'association était allée au devant des candidats aux élections municipales pour leurs proposer de signer une charte éthique. Les maires élus qui l'avaient signée devaient ensuite la faire respecter. Il y était surtout question d'éthique et de transparence au service de la démocratie. Deux maires seulement, deux femmes, s'y étaient engagées; la maire de Miallet , Dominique Marceteau et la maire de Monestier, Marie Agnès Brouilleaud. Quatre ans après, Anticor dresse le bilan. Miallet est en orange, ce qui signifie que les engagements n'ont pas été totalement tenus. Monestier est en vert, ce qui veut dire cette fois que les engagements ont été respectés.

Un moteur pour la reprise de confiance

Pour le référent d'Anticor en Dordogne Alain Bressy : Cette charte est un moteur, une dynamique pour la reprise de confiance qui est ainsi proposée à ces listes-là, quelle que soit leur couleur politique. Le fait d'être transparent vis à vis de ses électeurs représente forcement un plus.

Pouvoir se regarder dans la glace.

Pour la maire de Monestier, Marie Agnès Brouilleaud, cette charte, ces engagements sont essentiels vis à vis des électeurs: Il y a tellement de choses qui se passent et qui sont malsaines au sein de groupes d'élus politiques de haut niveau, je ne veux pas de ça, je veux rester honnête et pouvoir me regarder dans la glace tous les jours.

Pour les élections municipales de 2020, Anticor repart en campagne et propose de nouveau aux candidats de s'engager sur une trentaine de propositions pour une commune plus éthique, un affichage susceptible de séduire les électeurs.