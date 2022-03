Antoine Diers défend "un lien entre l'immigration et le pouvoir d'achat" prôné par Eric Zemmour

Antoine Diers, le directeur adjoint de la stratégie de campagne d'Eric Zemmour, était l'invité de France Bleu Nord, ce lundi 21 mars 2022. Immigration, école et pouvoir d'achat... Il est revenu sur les différentes propositions du candidat pour l'élection présidentielle.

Ancien directeur de cabinet de Natacha Bouchart, le maire de Calais, et membre du parti Les Républicains jusqu'en 2017, Antoine Diers soutient aujourd'hui Eric Zemmour, le candidat de Reconquête. "Je suis un militant de droite et j'ai toujours voulu un candidat qui soit très clair sur les questions de sécurité, d'immigration et sur comment on rend l'argent des Français, justifie-t-il. Chez les Républicains, je ne voyais personne capable d'incarner tout ça. Contrairement à Eric Zemmour, qui l'incarne de manière très forte car il n'est pas un politique professionnel et qu'il fera ce qu'il dit."

Des réformes de l'immigration

Liant immigration et pouvoir d'achat, il explique qu'Eric Zemmour propose de revoir l'aide médicale d'Etat (AME), qui couvre à 100 % les frais médicaux des étrangers en situation irrégulière, qui s'élève à 1 milliard d'euros par an.

L'ancien journaliste prône aussi une réforme du droit d'asile. 36 000 personnes l'ont obtenu en 2020, Eric Zemmour veut limiter à une centaine de personnes : "Il y a ceux qui sont déboutés du droit d'asile et qui doivent être éloignés du territoire et les demandes de droit d'asile doivent être déposées dans les consulats français à l'étranger", constate Antoine Diers.

Eric Zemmour veut rétablir le délit de séjour irrégulier pour renvoyer les personnes en situation irrégulière dans leur pays d'origine. "Si certains pays les refusent, il y a la possibilité de suspendre les transferts de capitaux vers ces pays et nous pouvons empêcher la délivrance de visas, voire mettre sous séquestre les biens des ressortissants de pays africains", ajoute Antoine Diers.

Lutter contre "la propagande idéologique à l'école"

Pour l'école, Zemmour propose de remettre les anciennes filières du baccalauréat et, comme écrit dans son programme de "protéger les enfants de toute forme de propagande idéologique". "L'école est gangrénée par une vision idéologique égalitaire, il faudrait que tous reçoivent le même enseignement mais certains ont besoin de plus de soutiens quand d'autres ont plus de capacités", explique Antoine Diers qui prône une "logique de classes de niveaux".

"L'école française et l'Education nationale sont là pour apporter les fondamentaux, parler la langue, maitriser la lecture et les mathématiques et ne pas inculquer une idéologie, développe le directeur adjoint de sa campagne prenant en exemple l'invitation dans un collège d'Assa Traoré, qui lutte contre le racisme et les violences policières. Ce n'est pas le rôle de l'Education nationale. Eric Zemmour veut une neutralité de l'école."

Travailler plus, mieux gagner sa vie ?

Une proposition présente dans le programme du candidat d'extrême-droite concerne l'interdiction pour les athlètes transgenres de concourir dans une autre catégorie que celle de leur sexe de naissance dans les compétition officielle. "Notre époque marche sur la tête", lâche Antoine Diers.

Sur le pouvoir d'achat, le candidat de Reconquête veut bloquer le carburant à 1 euro 80 le litre, défiscaliser les heures supplémentaires et une prime zéro charge. "Eric Zemmour propose de travailler plus et de mieux gagner sa vie, pas d'inquiétude sur le financement du régime de retraite et de notre protection sociale", assure Antoine Diers.

L'interview est à réécouter et à revoir ici :