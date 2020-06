Antoine Maurice donné vainqueur à Toulouse : Carole Delga reste très floue dans son soutien

Carole Delga a réagi ce lundi sur France Bleu Occitanie aux annonces d'Emmanuel Macron sur l'acte 3 du déconfinement mais aussi au dernier sondage publié ce matin sur les municipales à Toulouse. Selon un sondage BVA pour la Tribune, Antoine Maurice et sa liste d'union de la gauche l'emporterait le 28 juin prochain face au candidat LR Jean-Luc Moudenc. Victoire d'une très courte tête pour le candidat d'Archipel Citoyen, 51% des intentions de vote contre 49% pour le maire sortant.

Pour l'emporter, Antoine Maurice aura besoin des voix de la socialiste Nadia Pellefigue et de l'ancien maire Pierre Cohen avec qui il a fusionné dans l'entre-deux-tours. Sur France Bleu Occitanie ce matin, Carole Delga n'a pas soutenu ouvertement et clairement celui qui représente pourtant l'union de la gauche chère à la présidente socialiste.

Carole Delga attend de rencontrer Antoine Maurice

"Antoine Maurice m'a contactée vendredi pour me rencontrer", répond Carole Delga quand on lui demande si elle appelle les socialistes à voter pour le candidat d'Archipel Citoyen à Toulouse. "Il ne m'a pas contactée il y a trois semaines il m'a contactée vendredi donc je n'ai pas eu de discussion avec Antoine Maurice, il n'avait pas souhaité me rencontrer jusqu'à maintenant", s'agace légèrement la présidente lorsque l'on réitère notre question.

" Antoine Maurice n'avait pas souhaité me rencontrer jusqu'à maintenant" — Carole Delga

Carole Delga affichera-t-elle un soutien plus franc et public à Antoine Maurice une fois l'entrevue passée ? "Je suis une femme cohérente", s'explique la socialiste : "J'ai signé une tribune [...] elle disait union de la gauche. La gauche c'est quoi ? Ce sont bien sûr les socialistes, les écologistes, les communistes, les radicaux de gauche. Moi je défends cette gauche réformiste qui amène les bonnes solutions pour l'urgence climatique, pour avoir plus de transports en commun [...] qu'on aide toutes les entreprises, moi j'incarne cette gauche qui est humaniste, qui est entrepreneuriale et qui est écologiste".

"J'incarne cette gauche qui est humaniste, qui est entrepreneuriale et qui est écologiste" — Carole Delga

La socialiste Nadia Pellefigue, arrivée troisième au premier tour des municipales, a signé un accord de fusion entre sa liste Une et celle d'Archipel Citoyen. Elle s'est en revanche retirée de la campagne pointant du doigt ses "différences et désaccords" avec la liste menée par Antoine Maurice, notamment sur la question de la LGV à Toulouse.