Toulouse, grève des éboueurs : Antoine Maurice craint la volonté de J-L Moudenc de justifier une privatisation

Antoine Maurice, élu écologiste d'opposition à la mairie de Toulouse et à la Métropole invité de France Bleu Occitanie ce lundi 10 janvier. Il revient sur la grève des éboueurs dans la métropole Toulousaine. Une grève qui entre dans sa cinquième semaine. Les éboueurs demandent 34 jours de compensation. L’agglomération propose pour le moment 11 jours. Ce lundi 10 janvier, les éboueurs bloquent trois dépôts dans l'agglomération toulousaine : celui de Colomiers, celui du Raisin aux Minimes, et de Montlong. Le dépôt de l'Union a été bloqué mais la police est intervenue pour enlever la chaîne qui était sur le portail selon les éboueurs sur place.

On a d'abord envie de vous entendre sur la grève des éboueurs de la métropole toulousaine, qui entre dans sa cinquième semaine. Qui est responsable Antoine Maurice ?

Je pense que Jean-Luc Moudenc n'a pas souhaité mener le dialogue social. Comment peut-on expliquer que sur une loi qui est prévue depuis deux ans, aucune négociation n’aie été menée pour étudier la prise en compte de la pénibilité du travail comme la loi le permettait. Contrairement à la police, comment se fait-il qu'avec les éboueurs, il n'y ait pas eu de négociation en amont. Et puis la première proposition qui a été faite était uniquement de supprimer le fini parti et de proposer deux jours, ce qui est effectivement ridicule quand on connait le métier des éboueurs et la difficulté de cette tâche.

Jean-Luc Moudenc refuse de négocier directement avec les syndicats. Vous estimez qu'il ne les respecte ?

Tout à fait, puisque je rappelle que le président de la métropole, c'est le chef du personnel dans une négociation. Partout, on a toutes les parties autour de la table. Mais depuis le début, Jean-Luc Moudenc n'a pas souhaité participer à ces discussions. Et quand on voit l'enlisement de ce conflit, le durcissement et les déchets qui s’entassent, il me semble qu’il est temps que Jean-Luc Moudenc aille à la table des discussions, prenne la responsabilité de trouver le chemin d'un accord dans le respect des agents et puis dans l'intérêt général.

Jean-Luc Moudenc menace, entre guillemets, de confier la collecte des déchets au secteur privé. Vous croyez à cette menace?

La question que je me pose est que ce n'est pas la chronique d'une privatisation annoncée. Le fait qu'il n'ait pas souhaité depuis deux ans commencer à négocier, le fait qu’il est attendu le pourrissement de ce conflit pour essayer de monter les habitants contre les agents m'interroge. Est-ce que c’est une volonté délibérée de Jean-Luc Moudenc de justifier une privatisation qu'il souhaitait préalablement.

Les éboueurs réclament 34 jours de congés pour compenser la fin du fini parti. La métropole en propose neuf. Quel est votre avis, où est le compromis ?

Je ne suis pas en capacité de proposer le compromis, mais ce qui est sûr c’est que cette négociation doit aboutir sur un compromis qui prenne en compte la perte du fini-parti. Il avait mis en place, je le rappelle, durant les années Baudis. Mais pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait de la volonté. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les éboueurs ont quand même fait des pas, notamment en acceptant la fin du fini-parti. Jean-Luc Moudenc lui reste au Capitole pour convoquer la presse avec des des menaces ou du chantage. Il faut lui aussi qu’il prenne ses responsabilités et trouve le chemin d'une négociation réussie.

Se concentrer sur le projet à trois mois de la présidentielle

Antoine Maurice, on est à trois mois pile du premier tour de l'élection présidentielle. Vous êtes derrière l'écologiste Yannick Jadot, qui a encore hier, encore une fois, refusé le principe de la primaire populaire. Christiane Taubira, elle, a fait savoir qu'elle se soumettrait aux résultats de cette primaire. Est-ce que le risque, ce n'est pas qu'il soit tenu responsable de l'échec de la gauche en refusant cette primaire ?

Pour moi le risque, c'est que nous fassions pas campagne sur le projet initial. Yannick Jadot est issu d'une primaire citoyenne, celle de l'écologie, qu’il l’a désigné et qu'il porte depuis quelques mois. Ce projet qui est pour nous une nouvelle espérance. Est-ce qu’il faut parler de rafistolage de candidatures avec ses enfants perdus de la social-démocratie. Puisqu'en effet, entre Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Arnaud Montebourg, les candidatures sont multiples.

Enfants perdus mais peut être élections perdues. Je vous rappelle que votre candidat Yannick Jadot, n'est crédité que de 8% dans le dernier sondage ?

Moi, j'aimerais qu'on puisse enfin commencer clairement la campagne de confrontation des projets. Je suis convaincu qu'à partir de là, ces sondages actuels vont bouger parce qu'aujourd'hui, nous avons un projet qui est clair, en capacité de rassembler. Un projet de société qui propose pour notre jeunesse, mais aussi nos générations, de vivre mieux et de mieux respirer, de vivre dans un environnement préservé, de mieux manger, de bien se loger, se chauffer moins cher, de donner du sens au travail. C’est autour de ces propositions et de ce projet que porte depuis des mois Yannick Jadot que j'aimerais qu’on s’attarde. Les autres candidates et candidats ne parlent pas de fond ou font des polémiques. Ils continuent à discuter autour de processus et font du rassemblement un préalable. Je crois que le préalable, c'est le projet et c'est autour d'un projet qu'on pourra rassembler les Français et les Français.