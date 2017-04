Bain de foule pour Benoît Hamon à son arrivée à Niort

Le candidat à la présidentielle Benoît Hamon, s'est arrêté à Niort pour un apéro-débat, ce samedi 15 avril, 8 jours avant le premier tour. La candidat socialiste, ne fait pas parti des favoris, pourtant les niortais sont venus en nombre.

Dès son arrivée, à Niort, en bas de la Brèche, Benoît Hamon a joué le jeu en acceptant un bain de foule. Le candidat à la présidentielle semble y prendre un certain plaisir à huit jours de la présidentielle. Poignées de main, bises, selfies et même autographes, Benoît Hamon savoure l’accueil des niortais. Lui qui est encore loin de faire partie des favoris, s'en amuse et argue à la foule, debout sur un bloc de béton : "Votez pour vous !"

Fillon, Le Pen, Macron, se font tacler

Benoît Hamon en profite aussi pour tacler ses adversaires. "Cette campagne elle difficile, d'abord parce qu'il y a eu des problèmes de costumes de Monsieur Fillon, des problèmes d'emplois fictifs de Madame Le Pen". Huées dans le rang des sympathisants. "Il faut s'éviter un futur sinistre, celui des Fillon, Le Pen. Il faut s'éviter un futur libéral car cela ne ferait que retarder l'arrivée de Marine Le Pen. Cinq ans de Macron c'est 5 ans de délais supplémentaires, mais à la fin il y a Le Pen, je vous le dis."

Benoît Hamon s'adresse à la foule, debout sur un bloc de béton. © Radio France - Mélanie Barbotin

Une visite éclair car le candidat, en tournée sur la côte Atlantique est reparti le soir-même vers Bordeaux.