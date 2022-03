Appel à témoin après une disparition inquiétante dans les Pyrénées-Orientales

Un habitant de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) n'a plus donné de nouvelles depuis le 14 mars. Sa disparition est jugée inquiétante par la gendarmerie qui lance un appel à témoin.

Un habitant de Rivesaltes n'a plus donné de nouvelles depuis lundi matin. Sa disparition est jugée inquiétante par la gendarmerie des Pyrénées-Orientales. Le Parquet de Perpignan a donné son feu vert ce jeudi à la diffusion d'un appel à témoin.

Agé de 65 ans, l'homme a quitté son domicile lundi, très tôt, au volant d'une Peugeot 107 blanche, immatriculée AN 721 ML. Mesurant 1m90, il a les cheveux poivre et sel et les yeux marrons.

Toute personne susceptible de détenir une information est priée de se rapprocher de la gendarmerie des Pyrénées-Orientales.