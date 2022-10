Ruptures de carburants : le gouvernement demande à Total et à la CGT "de faire vite" pour "trouver un accord"

Invité de l'émission Ma France ce vendredi , le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est revenu sur les ruptures de stocks qui touchent 15% des stations-service du pays . Au micro de Wendy Bouchard, il a demandé aux pétroliers, et en particulier à Total, touché par des grèves dans ses raffineries, "de faire vite, de trouver un accord rapidement" avec les syndicats, qui réclament des hausses de salaire.

Pour Olivier Véran, les ruptures de stock subies par les stations-service sont "très conjoncturelles. Elles sont liées à un mouvement social", a-t-il rappelé. "Total est en train de négocier avec les syndicats. Total a augmenté ses salariés de 3.5%, et la CGT demande 10%", a rappelé Olivier Véran. "Nous ce qu'on leur demande, c'est de faire vite. En tout cas, de trouver un accord si un accord est possible, parce qu'on ne veut pas que les Français soient victimes de ces désagréments qui, encore une fois, peuvent créer de la peur, des tensions et des phénomènes de foule qui accentuent le problème sur des tensions temporaires", a précisé le ministre.

"On travaille d'arrache-pied avec les partenaires sociaux et les pétroliers pour s'assurer que la situation ne dure pas", a ajouté Olivier Véran. Le ministre a indiqué que la situation pourrait encore durer quelques jours, mais "il faut que ça soit de plus courte durée possible, parce que là, le seul désagrément pour les Français excède le motif social", a-t-il estimé. Donc il faut qu'on trouve une solution rapidement. Le gouvernement n'a pas interférer dans un dialogue social, mais il faudrait que ça aille vite, a-t-il insisté.

Plus tôt, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant : "On a du carburant", a-t-il affirmé. "Les raffineries sont pleines, les dépôts de carburant sont pleins. Plusieurs raffineries fonctionnent normalement", a-t-il dit. "Donc, on n'est pas en pénurie de carburant puisqu'on en a qui vient d'ailleurs. Les pétroliers importent davantage de carburant pour contourner les sites qui sont bloqués", a-t-il rappelé. "Mais de fait, il y a des stations qui se retrouvent en difficulté, en tension, voire en pénurie", a-t-il reconnu.

Le ministre a aussi mis en cause "l'effet psychologique qu'on connaît, qui est que tout le monde, ayant peur de manquer de carburant, se précipite sur les stations. Je ne critique pas", a-t-il nuancé, "j'ai conscience de ce que ça provoque pour les automobilistes. Je me mets à la place de quelqu'un qui bosse, qui emmène ses enfants à l'école et qui se demande s'il pourra faire son plein."