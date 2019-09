Après 20 ans d'attente, le chantier de la N75 commence cette semaine

Au total ce sont 40 aménagements (des carrefours et des créneaux de dépassement) qui seront faits pour rendre cette route plus sûre (115 accidents en 10 ans). Les travaux ont commencé en ce début de semaine sur deux créneaux à St Michel des Portes et Monestier du Percy.

Monestier-de-Clermont, France

C'était l'arlésienne depuis 30 ans. Un coup je fais une autoroute, un coup je l'annule. La gauche et la droite gouvernementales ont passé leur temps à faire et défaire le projet d'autoroute A 51. Bilan : sur 100 km entre Monestier et Sisteron, la route est dangereuse.

En 2007, la route nationale 75 a été transférée aux départements et donc les 32 km les plus au nord reviennent à l'Isère. Arrivée au pouvoir en 2015, la droite en faisait une priorité. Las d'attendre une décision financière de l'état, le conseil départemental de l'Isère a voté un budget de 56 millions d'euros sur plusieurs années, en espérant que les subventions d'état arriveront par la suite.

Pour Bernard Perazio, vice-président du département chargés des routes, la route nationale avait été transférée par l'état au département en 2007 et depuis, rien ne s'était passé.

En 1997 , l'abandon de l' A51 était imposé par les écologistes au gouvernement Jospin. Le projet des écolos : des créneaux de dépassements et aménager les carrefours. Un projet jamais lancé. Et c'est à peu près ce que la droite Iséroise, très critique à l'époque, met en chantier cette semaine.

C'était une promesse électorale des conseillers départementaux du Trièves, Fabien Mulik et Frédérique Puissat. Puisqu'on ne fera pas l'A51, autant être réalistes, disent-ils.

Entre 2000 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions entre Paris et l'Isère pour savoir qui paierait le chantier. Fidèle à sa méthode expérimentée avec succès sur l'effondrement du tunnel du Chambon en 2015, Jean-Pierre Barbier lance les travaux et demande les subventions parisiennes après. Et cela donne un coup de fouet à l'économie locale dont profitent les entreprises du coin. Régis Magnat de Trièves-Travaux et Patrice Pélissart emploient une centaine de salariés à eux deux, dont une quinzaine sur le chantier. La circulation est alternée sur ces deux chantiers jusqu'à Noël.

Jusqu'à 14.000 véhicules par jour, en été © Radio France - Gérard Fourgeaud

Le Conseil départemental profite des travaux pour enfouir la fibre optique qui servira à développer l'internet THD (très haut débit) dans le Trièves dans deux ans et pour les autres chantiers plus sensibles pour l'environnement, la concertation est en route, elle débouchera l'an prochain sur une enquête publique.