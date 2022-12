Après 28 ans d'engagement à Giberville dont 14 comme maire, Gérard Leneveu laissera son fauteuil en mai 2023

C'est une importante page de la vie de Gérard Leneveu qui se tournera en mai 2023. L'ancien cheminot, maire communiste de Giberville, commune de près de 5000 habitants dans l'agglomération caennaise, présentera sa démission au préfet. Il a répondu aux questions de France Bleu Normandie :

France Bleu Normandie : Gérard Leneveu quelles sont les raisons qui vous ont conduit à anticiper l'arrêt de vos engagements comme maire ?

Gérard Leneveu : Il y a trois raisons essentielles. La première, je viens de prendre 70 ans, c'est la vie qui passe, mais avec mes petits soucis de santé ( il est soigné pour un cancer, NDLR) c'est fatigant et difficile à concilier avec le quotidien d'un homme public. La deuxième, qui pour moi et mon épouse Catherine est très importante, c'est que j'ai deux enfants, deux fils. L'aîné est parti dernièrement s'installer à Avignon et mon dernier est parti il y a maintenant un an et demi, au Canada, à Montréal, et du coup mes petits enfants aussi sont partis.

J'ai passé 28 ans à la mairie de Giberville

Comme conseiller d'abord, puis premier adjoint avant d'être élu la première fois en 2008. A quelques moi de Partir je pense à mon mentor Jean-François Romy à qui j'ai succédé. C'est une page qui se tourne, en sachant que j'ai voulu jouer la transparence et ne pas partir comme un sauvage. Je l'ai donc annoncé à mon conseil municipal, ça a été dur mais je veux d'abord assurer le budget 2023 et je partirai au mois de mai prochain. Je suis serein il y a une très belle équipe qui pourra s'appuyer sur mon premier adjoint, Damien De Winter, élu depuis neuf ans à Giberville. Il connait bien les dossiers et comme moi il aime les gens, la proximité, ce qui est très important pour moi.

France Bleu Normandie : Une fonction de maire conjuguée à un engagement syndical hérité de votre père ?

Gérard Leneveu : Mon papa qui est décédé était un grand résistant et il m'a donné très jeune, des valeurs de solidarité et de paix .Et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui Giberville fait partie du réseau des Villes pour la paix. J'ai vu ma maman pleurer parce que les fins de mois étaient difficiles. Et mon premier engagement aujourd'hui, c'est de lutter contre les injustices sociales. Et c'est malheureusement encore aujourd'hui dans tout mes engagement. Ça fait 50 ans que je suis à la CGT, 50 ans que je suis au Parti communiste. Avec des moments durs : la fermeture de la SMN, puis de Moulinex.

France Bleu Normandie : Que retenez vous de vos combats politiques en tant que maire ?

Gérard Leneveu : Le principal sans doute , et c'est une certaine fierté parce que je n'ai pas lâché, c'est par rapport au Front national. Lors des municipales de 2014, j'avais remarqué qu'il avait mis quatorze personnes contre leur gré sur la liste et avec Laurence Dumont alors députée PS et Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, on a travaillé ensemble pour dénoncer la situation. Ça a été acté dans la loi et ça, j'en suis fier. Et puis dernièrement, j'ai ouvert une maison dans la commune où ont été accueillis des ukrainiens qui aujourd'hui ont appris le français, travaillent et pour les enfants sont scolarisés. C'est une grande satisfaction. Et puis il y a aussi la lutte pour les services publics. On a obtenu le maintien de l'ouverture de La Poste les après-midi.

France Bleu Normandie : Vous laissez des réalisations ?

Gérard Leneveu : On a protégé nos vieux bâtiments comme l'ancien presbytère pour en faire un lieu culturel. On a créé la salle Jean-Ferrat pour y accueillir à la fois le marché mais aussi différentes initiatives auprès des jeunes notamment ou des associations. Et puis il y a l'avenir avec le nouveau quartier des Jardins-de-Clopé en voie d'achèvement qui permettra à Giberville d'atteindre les 7500 habitants.

France Bleu Normandie : avez vous des regrets ?

Gérard Leneveu : Oui que l'Etat ait petit à petit abandonné les collectivités. Et ce n'est pas que ce n'est pas que Giberville. Mais on est contraint d'abandonner des projets, comme celui de salle des fêtes. On a perdu des centaines de milliers d'euros, et on a dû augmenter les impôts. On nous donne de plus en plus de responsabilités, ca peut être fantastique, mais c'est difficile quand on nous fait la morale, on nous demande de faire des économies et on serre de plus en plus nos budgets. C'est cet abandon le plus difficile.