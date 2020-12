Après 33 ans d'un mariage de raison, le torchon brûle entre les communes de Bruay et Labuissière

Février 1987, les maires de Bruay-en-Artois et de Labuissière décident de fusionner leurs communes. En passant le cap des 20 mille habitants, Bruay-la-Buissière peut se mesurer à sa voisine Béthune et empocher davantage de dotations. 33 ans plus tard la donne a bien changé!

"Vous n'entendrez jamais un habitant de Labuissière dire qu'il est de Bruay! Ici on est Labuissièrois"! Ainsi parle Edmond, un vieil habitant du village. Il faut dire qu'ils sont nombreux à n'avoir jamais vraiment digéré la convention de "fusion-association" signée en 1987 par les maires de l'époque mais sans consultation des populations.

Un mariage de raison à l'époque et qui permettait à la nouvelle commune de Bruay-la-Buissière de franchir le cap des 20 mille habitants. Davantage d'habitants, c'était davantage de poids face à la voisine Béthune, mais aussi davantage de dotations financières. Et puis les élus de l'époque étaient du même parti politique, le PS qui a longtemps régné sans partage sur l'ancienne ville minière.

Les municipales 2020 changent la donne

Si la vie des deux communes associées n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, en tout cas rien ne transpirait vraiment d'éventuelles dissensions entre les élus. La ville de Labuissière continuait à élire ses représentants au sein du conseil communal qui a toujours eu un avis "consultatif" sur le gestion de l'ancien village.

Mais les dernières municipales ont rebattu les cartes. Le député RN de la circonscription rafle la mairie et s'installe dans le fauteuil majoral. Et depuis les deux élus ont apparemment du mal à communiquer: Isabelle Dudilieu, la maire déléguée de Labuissière, reproche au nouvel édile de prendre des décisions sur sa commune sans aucune concertation. "Dernier exemple en date, le maire a réuni les directeurs des écoles de Labuissière au sujet des classes de neige. La décision a été prise de les annuler et je n'étais même pas invitée".

Des accusations que réfute le maire de Bruay-la-Buissière. "Je ne fais qu'appliquer à la lettre les termes de la convention de "fusion-association". Je me contente de remettre de l'ordre et revenir sur des dérives qui devenaient de plus en plus fréquentes".

Les habitants s'en mêlent

Des tensions qui commencent à se faire sentir à Labuissière. A tel point qu'au mois de novembre des tracts ont circulé qui appellent sans détour à une "défusion" des deux communes: "Avec ses 3700 habitants, Labuissière ne serait plus considérée comme un quartier mais deviendrait une ville à part entière", signé "des Citoyens Attachés à Labuissière", CAL.

Reste que dans un mariage, le plus dur souvent, c'est le divorce. "Les deux communes ont à perdre d'une séparation" admet le maire Ludovic Pajot mais qui précise quand même que Labuissière perdrait sans doute davantage que Bruay. "Une ville de 3700 habitants n'a pas les même moyens qu'une ville de 20 000"!

Un argument que balaie son homologue labuissièroise d'un revers de manche: "En 1986 on fonctionnait très bien avec un budget propre, on disposait même chaque année de près de 2 millions pour investir" se souvient Isabelle Dudilieu qui insiste que le potentiel fiscal sur sa commune est largement supérieur à celui de sa voisine.