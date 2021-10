Après 47 ans dans le même bâtiment, le siège du Parti Communiste Havrais déménage

Le siège du PC au Havre depuis 47 ans, dans un ancien tribunal, a été vendu et va être détruit.

C'est une page qui se tourne pour le Parti Communiste au Havre. Le siège emblématique du PC, situé rue Labédoyère, pas loin de l'université du Havre, vient d'être vendu. L'ancien tribunal de 700m² était la propriété du parti depuis 1974 ! Mais le bâtiment très gourmand en entretien devenait un gouffre énergétique et les travaux de rénovation trop importants et coûteux, alors le PC cherchait un acheteur. C'est chose faite, un promoteur immobilier va prochainement raser l'immeuble pour en faire une résidence avec plus de 70 appartements.

Ce bâtiment à la façade verte et blanche a plus d'un siècle et cela fait 47 ans que le parti communiste y est installé.

Le siège du PC est situé rue Labédoyère au Havre depuis 47 ans, dans un ancien tribunal de 700m² © Radio France - Amélie Bonté

Aujourd'hui le grand hall d'entrée sert pour du stockage d'affiches et de tracts de campagne.

Le hall d'entrée où sont stockés les tracts et affiches de campagne © Radio France - Amélie Bonté

A droite une première salle d'audience avec une Marianne qui trône toujours là, vestige de l'ancien tribunal.

Le promoteur immobilier qui a racheté l'immeuble veut conserver l'une des deux Marianne encore sur place © Radio France - Amélie Bonté

Au dessus de l'escalier monumental en bois, une fresque art déco encore un bon état qui rappelle l'ancienne activité du lieu.

La fresque encore en bon état, ne pourra pas être conservée lors de la démolition de l'immeuble © Radio France - Amélie Bonté

Quelques souvenirs de manifestation contre la réforme des retraite sont conservés sur le palier © Radio France - Amélie Bonté

Une fois à l'étage, les immenses salles se suivent le long des couloirs. En jetant un oeil par la fenêtre qui donne sur la cour, on aperçoit les anciens cachots.

A droite, les portes en bois blanches sont les anciens cachots du tribunal © Radio France - Amélie Bonté

Un peu partout dans les pièces des cartons... les 400 adhérents Havrais du PC aident au déménagement et notamment au tri des archives.

Les archives du parti vont être transmises aux Archives municipales du Havre © Radio France - Amélie Bonté

Cela fait des années que le parti cherchait à vendre ce bâtiment. Rien que pour refaire la toiture il y en avait pour 350 000€... sans oublier les dizaines d'immenses fenêtres en simple vitrage, comptez 2000€ par fenêtre pour le changement.

Début 2022, le PC aura un nouveau local moitié moins grand... et l'ancien tribunal sera rasé.