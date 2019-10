Après 50 ans d'engagement, Jean-Pierre Grand, le sénateur de l' Hérault quitte "Les Républicains"

Jean-Pierre Grand, le sénateur de l' Hérault et ex-maire de Castelnau-le-Lez rend sa carte du parti "Les Républicains", dont il a été membre et élu depuis 50 ans : "Les Républicains n'incarnent plus le gaullisme et les valeurs de la droite républicaine."

Hérault, France

"C'est tout sauf un coup de tête" affirme d’entrée Jean-Pierre Grand. Le sénateur de l'Hérault et ancien maire de Castelnau-le-Lez claque la porte de son parti "les Républicains". Après 50 ans d'engagement, il quitte le parti qui "ne défend plus les valeurs du gaullisme, de la droite républicaine."

La goutte qui a fait déborder le vase, c'est la révélation d'un déjeuner entre Robert Ménard et trois candidats potentiels ou déclarés à la mairie de Sète : Myriam Roques (Rassemblement national), Rudy Llanos (UDI) et surtout Sébastien Pacull (Les Républicains) et qu'au plan national personne ne l'ait condamné.

Jean-Pierre Grand appelle tous ceux qui partagent "sa sensibilité gaulliste" à s'unir pour représenter la "vraie image" de la droite. Chiraquien fidèle et villepiniste déclaré, Jean-Pierre Grand, qui aura bientôt 69 ans, a été maire de Castelnau de 1983 à 2017, commune limitrophe de Montpellier. Pour les prochaines élections municipales à Montpellier, il soutient publiquement la candidature de l'homme d'affaires Mohed Altrad et non pas celle des Républicains.

Jean-Pierre Grand explique pourquoi il claque la porte des Républicains Copier

à lire aussi Municipales à Montpellier : Mohed Altrad officiellement candidat à la mairie