Après 50 ans passés au service de la Chapelle-Saint-Ursin, le maire prend sa retraite

Beaucoup d'humour, mais aussi une certaine émotion. Voilà qui résume bien la manière dont Yvon Beuchon, désormais ancien maire de la Chapelle-Saint-Ursin, parle de son expérience. Cinquante ans passés au service des habitants de sa commune, située juste à côté de Bourges. D'abord en tant que conseiller municipal, puis en tant que maire depuis 34 ans. Quand on lui demande ce qui l'a motivé à garder l'écharpe pendant aussi longtemps, la réponse fuse : "L'amour des gens, et l'amour du territoire. Avec ca on peut aller au bout du monde" philosophe l'ancien maire. Il était l'invité de France Bleu Berry ce mardi 11 avril.

Une relation "d'affection" entre l'ancien maire et la population

Yvon Beuchon le reconnaît, la fonction de maire, c'est une fonction passion "C'était mon slogan d'ailleurs, quand j'étais jeune, c'était : 'Gestion, passion, bonjour l'action, c'est Yvon Beuchon'" s'amuse le jeune retraité. Il avait annoncé lors de la dernière élection municipale qu'il passerait la main, sa retraite n'est donc pas du tout une surprise. Lui s'était fixé une limite d'âge "j'avais l'âge requis : 75 ans (...) comme les évêques" plaisante l'ancien élu. "Je savais que ca ne serait jamais nos électeurs qui me renverraient à la maison parce que j'ai fait trop de mariages, j'ai trop fait pleurer de belles-mères, j'ai mis trop d'affection dans ce mandat. Il existe entre la population et moi-même une relation on va dire presque d'affection (...) les gens se reconnaissent dans leur commune. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres disait Tocqueville au moment de la Révolution. Moi, ça me paraît toujours parfaitement actuel."

Une fonction qui beaucoup changé

En 50 ans de mandats municipaux, Yvon Beuchon a beaucoup vu évoluer les compétences dévolues aux maires : "la tâche de maire s'est extrêmement modifiée depuis l'intervention de l'intercommunalité (...) les conseils municipaux ont maintenant, notamment dans les communautés d'agglomération, infiniment moins de responsabilités. Et finalement, il y a peu d'attrait à l'exercice de cette fonction qui requiert une présence quasiment permanente, puisque je crois qu'en 34 ans, je ne suis jamais parti plus des 10 jours jours de la Chapelle. On se tient un peu attaché comme une chèvre à un piquet. Donc ça correspond plus tout à fait à la vision que les jeunes peuvent avoir du monde.

À cela s'ajoute aussi les baisses de dotations qui ont évidement des conséquences : "Pour nous, c'est terrible. La Chapelle-Saint-Ursin, certains ont l'impression qu'il s'agit d'une commune aisée, en réalité, tous les transferts financiers opérés par la captation de l'impôt économique par la communauté fait que, en gros, en 20 ans, on a été privés d'environ 30 millions d'euros, selon mes calculs." estime Yvon Beuchon. Conséquences directes selon l'élu : une certaine incapacité à répondre aux demandes de clubs sportifs (pour disposer par exemple d'un équipement de tennis couvert) ou encore à planter des arbres; "on en a tout de même planté 35.000, notre volonté aujourd'hui c'était d'arrive au double" détaille l'ancien maire. Cette incapacité financière à mener tous les projets que la collectivité aurait voulu mener, "c'est un crève-cœur" pour Yvon Beuchon.

Une transmission

Si Yvon Beuchon se retire maintenant, c'est pour laisser à son successeur le temps d'imprimer sa marque avant la fin du mandat. Une transmission qui avait été annoncée dès la dernière campagne municipale. "Mon départ, c'est aussi la nécessité de renouveler les façons de faire (...) les points de vue, de questionner toutes les pratiques et c'est ce que veut faire l'équipe là maintenant." se réjouit Yvon Beuchon. L'ancien maire de la Chapelle-Saint-Ursin va maintenant profiter de sa retraite pour aller à la pêche, voyager, lire etc.