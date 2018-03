Il y a quatre ans, la liste FN/RBM était arrivée en première position au premier tour des élections municipales à Avignon. Quatre ans plus tard, le FN n'a plus de groupe apparenté.

Avignon, France

Il n'y a plus de groupe soutenu par le Front national au conseil municipal d'Avignon. Cinq de ses sept membres ont décidé de s'en aller du groupe "Avignon demain", pour fonder leur groupe "Pour Avignon demain", un "rassemblement d'élus FN, RBM et sans étiquette".

Débandade quatre ans après les élections municipales, où la liste FN/RBM était arrivée en première position au premier tour, avec 27 voix d'avance sur la liste PS de Cécile Helle. L'actuelle maire l'avait finalement emporté au second tour.

Les tensions remontent au départ de Philippe Lottiaux, tête de liste en 2014 aux élections municipales. Au printemps 2017, Philippe Lottiaux avait depuis décidé de quitter le conseil municipal d'Avignon pour devenir chef de cabinet du maire (FN) de Fréjus dans le Var.

C'est la conseillère régional FN Anne-Sophie Rigault, qui a pris la tête du groupe soutenu par le Front national, sans réussir à rassembler autour d'elle les élus, encartés ou non au Front national. Ce qui a créé des tensions "depuis le mois de septembre" rappelle Philippe de Beauregard, vice-président du Front national de Vaucluse.

Ceux qui partent dénoncent des "incompréhensions, des _incompatibilités d'humeur_, des problèmes de gouvernance et de démocratie", ne pas "avoir les mêmes vues sur nombre de sujets avignonnais".

Le FN local fustige un manque de courage des sécessionnistes "qui ne pourront plus se réclamer du Front national". Mais tous n'ont pas leur carte.

Il soutient en revanche Anne-Sophie Rigault et ses prises de positions "contestées en permanence" par les cinq élus qui ont déserté le groupe.

"Le FN est toujours représenté à Avignon par Anne-Sophie Rigault", précise Philippe de Beauregard qui évoque "une femme politique pugnace et accrocheuse", qui a "tout à fait de quoi _bâtir un projet, un programme_, une vision pour Avignon".

Sans qu'il veuille en dire plus, on devine le scénario à venir pour les prochaines élections municipales. Mais au lendemain de l'annonce de la sécession, Anne-Sophie Rigault, ex-chef de groupe, reste muette... et non-inscrite désormais aux côtés de Raphaël Mérindol.