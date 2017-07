Après avoir perdu son siège de député, Guillaume Chevrollier (LR) veut devenir sénateur

Il n'a pas perdu de temps. Guillaume Chevrollier n'est plus député depuis mi-juin et a été investi par le parti "Les Republicains" pour la campagne des sénatoriales. Il vise le siège du sénateur-maire de Laval, François Zocchetto qui ne se représente pas.

Il y a plus d'un mois, Guillaume Chevrollier perdait son siège de député. Battu au 2nd tour, avec 45,22% des voix contre la macroniste Géraldine Bannier. Mais pas le temps de cogiter. L'ancien député du sud-Mayenne repart en campagne pour les sénatoriales, a-t-on appris cette semaine. Il n'a même aucune rancœur après la défaite. '"Moi je regarde devant, il faut regarder l'avenir ! "Et pas non plus de fatigue. Le ton toujours aussi sage, l'ex-député de 42 ans n'a qu'une expression à la bouche "l'amour de l'action publique". Comme pour s'excuser de commencer une 2e campagne en quelques mois. "Fort de mon expérience, je pense que j'ai apporté aux territoires mayennais, à la ruralité, aux élus locaux que j'ai envie d'aider pour exercer au mieux leurs mandats".

"Les sénatoriales ? Une élection différente"

C'était surtout le seul candidat à demander l'investiture, glisse Samia Soultani-Vigneron la patronne des Républicains en Mayenne. Pour elle, une défaite en politique n'a rien de définitif, surtout quand on a été député. "Tous les grands électeurs que j'ai eu suite à sa défaite étaient surpris parce qu'ils ne comprenaient pas cette sanction qui n'était pas juste par rapport au travail rendu ces cinq dernières années." La sanction c'est cette vague Macron qui a empêché Guillaume Chevrollier de décrocher un 2e mandat. Mais cette fois il y croit : le scrutin est différent et l'effet présidentielle est passé selon lui. "Les sénatoriales, c'est une autre élection, un autre contexte..." Une envie aussi de retrouver des responsabilités après un court été à travailler dans l'immobilier. Il peut prendre exemple sur ses aînés. François Zocchetto et Elisabeth Doineau ont été battus aux législatives avant de siéger au Palais du Luxembourg.