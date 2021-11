Après l'agression d'un gendarme à Villefranche-de-Lauragais, le maire pousse pour plus de vidéosurveillance

Que s'est-il passé dans la nuit de jeudi à vendredi dans la caserne de Villefranche-de-Lauragais ? Un gendarme a été agressé, légèrement blessé, et tiré deux coups de feux de sommation pour faire fuir son agresseur sans le toucher. Les investigations se poursuivent mais le maire de Villefranche-de-Lauragais y voit un signe alors que la mairie a lancé un audit pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans la commune de 4300 habitants.

Aujourd'hui, deux caméras sont installées à Villefranche, dont une pour surveiller le nouveau gymnase, dégradé à plusieurs reprises. "Comme par hasard, depuis que nous avons installé la vidéosurveillance, les vitres du gymnase sont devenues beaucoup plus résistantes", ironise le maire Bernard Barjou. Il souhaite multiplier les caméras pour mettre fin à cette petite délinquance, en augmentation dans la commune assure l'élu.

De plus en plus de délinquance

"Tous les mois, j'ai réunion avec les responsables de la gendarmerie de Villefranche sur la délinquance. J'ai des comptes-rendus des faits délictueux : malheureusement, il y en a. Ils sont nombreux et il y en a de plus en plus."Bernard Barjou parle de cambriolages, de vols à la tire. "Et je constate que d'autres communes, s'étant dotées de vidéosurveillance, sont beaucoup plus tranquille."

"Les gens ont besoin de sécurité, de tranquillité dans nos villages. Je serai intransigeant sur ces points." Bernard Barjou, le maire de Villefranche.

Combien de caméras et où ? L'audit en cours doit répondre à ces questions. Le projet passera ensuite en commission de sécurité avant d'être présenté au conseil municipal. Si le vote est favorable, Bernard Barjou espère une mise en service de la vidéosurveillance pour fin 2022.