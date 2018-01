Corse, France

L'information a été confirmée sur les réseaux sociaux dans le courant de la nuit. La mobilisation populaire et pacifique annoncée ces derniers jours se déroulera à Ajaccio le 3 février prochain. Elle fait suite au séjour parisien de Gilles Simeoni et Jean Guy Talamoni. Les présidents de de l'Exécutif de Corse et de l'assemblée de Corse avaient successivement rencontré le premier ministre, Edouard Philippe, ainsi que Gérard Larcher, le président du sénat, et François de Rugy, le président de l'assemblée nationale. Des entretiens qui n'ont pas satisfaits les chefs de file politiques insulaires.