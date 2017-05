Après l’élection d'Emmanuel Macron, un vent de renouveau politique plane sur les législatives en Moselle

Le renouveau politique incarné par le 8ème président de la République signifie-t-il un renouvellement total des candidats aux législatives? Des candidats plus jeunes? Les partis historiques revoient leur façon d'aborder la politique.

Qu'ils soient en phase ou non avec les idées d'Emmanuel Macron, le constat des jeunes candidats est clair "Aujourd’hui, on voit qu’il y a une volonté de renouvellement de la classe politique donc il faut en tenir compte" explique Marie Tribout, candidate LR/UDI dans la 1ère circonscription de Moselle. "Moi je m’inscris dans cette perspective, je suis candidate issue de la société civile. Je pense qu’aujourd’hui on a besoin de personnalités politiques qui ont aussi un ancrage dans la vie de l’entreprise" dit-elle.

"Les français veulent du sang neuf"

Dans la 9ème circonscription de Moselle, la candidate LR Pauline Lapointe-Zordan partage cette même perspective. "Les français veulent du sang neuf et un renouvellement de notre système politique. Je pense qu’aujourd’hui on doit vraiment laisser toute la place à l’éthique et à la responsabilité. C’est des valeurs qui sont essentielles pour moi et je souhaite faire partie de ce nouveau combat pour ce renouvellement politique au niveau local et national" dit-elle.

"A chaque élection, quel que soit le candidat, c’est le renouvellement"

De son côté Denis Jacquat, député LR depuis plus de 30 ans consécutifs en Moselle, porte un autre regard. "Le problème du renouvellement, pratiquement à chaque élection quel que soit le candidat, c’est le renouvellement. Quand Giscard a été élu, à l’époque il avait moins de 50 ans et pour l’époque c’était pas mal d’être élu en dessous de 50 ans, c’était un renouvellement. Sarkozy est arrivé, cela paraissait comme un renouvellement. Des renouvellements on en voit pratiquement à chaque élection, habillés de façon plus ou moins habile. Chez nous (LR) les investitures ont été données, après il peut y avoir des ajustements internes mais les ajustements internes qui arriveront étaient prévus avant l’élection d’Emmanuel Macron. Dans l’ensemble, chez nous, il y a quand même un rajeunissement avec le temps et ce sont quand même des gens d’expérience. Il n’y a pas nécessairement que des sortants d’autant que cette fois ci, avec la loi contre le cumul des mandats qui s’applique, il y a quand même un certain nombre de personnes qui arrêtent un des deux mandats. Il y avait un renouvellement naturel qui se faisait, peut-être pas assez vite mais là, il y a un renouvellement qui s’est accéléré, même si tout le monde ne l’a pas encore déclaré en raison de l’application de la loi sur le cumul" pense Denis Jacquat.

Une question de volonté pas simplement une question d’âge

Pour le trentenaire Ludovic Mendes, référent des Jeunes Avec Macron en Moselle et candidat à la candidature, le renouvellement n'est pas simplement une question d'âge. "Ça passe par des candidats plus jeunes mais pas nécessairement que par la jeunesse. Ça passe aussi par des personnes qui n’étaient pas investies jusque-là en politique, des militants, des citoyens qui ont envie de donner de leur temps pour le pays donc cela passe vraiment par une volonté et pas simplement par la question de l’âge" estime Ludovic Mendes. "Mais on a besoin de cette vieille garde politique parce qu’ils ont l’expérience, ils savent comment fonctionnent les institutions, il y a un ensemble de choses importantes à récupérer pour nous. Il faut savoir prendre le meilleur de chacun. C’est sûr que l’idée ce n’est pas de récupérer tout le monde parce qu’il y a beaucoup trop de personnes qui ont vécu de la politique et qui ont, aussi, un peu profité du système. Aujourd’hui l’idée c’est justement de renouveler le système, donc de faire en sorte que les mandats ne soient pas cumulés dans le temps et dans les fonctions, de faire en sorte de faire émerger une nouvelle catégorie. On a des personnes qui sont investies sur leur territoire dans des associations ou dans leur vie personnelle par rapport à leur boulot. Il faut leur donner la chance d’aller plus et haut et de faire remonter leur informations dans le système politique et que ça puisse changer la face du pays" rajoute Ludovic Mendes. Des propos qui devront à nouveau être confirmés dans les urnes des législatives, les 11 et 18 juin prochain.