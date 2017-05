Après l'élection de Macron, la droite amende son projet pour les législatives, le PS tente de resserrer les rangs

Le Parti socialiste, en crise, a tenté mardi de resserrer les rangs en s'accordant sur une stratégie et un programme pour les législatives. Réunis également vue des élections des 11 et 18 juin, Les Républicains ont validé mardi, sans vote, le projet Fillon amendé.

Deux jours après l'élection d'Emmanuel Macron, le PS s'est accordé tant bien que mal mardi sur un programme pour les législatives, sans Manuel Valls qui a annoncé dans la matinée qu'il allait briguer l'investiture En Marche!. La droite aussi se réunissait mardi pour définir sa stratégie en vue des élections des 11 et 18 juin : Les Républicains ont décidé d' édulcorer le projet porté par François Fillon pendant la campagne présidentielle.

Le PS approuve une plateforme pour les législatives, Valls brigue l'investiture En Marche!

Avant même le début du Bureau national du Parti socialiste à 10h30, Manuel Valls a affirmé qu'il serait "candidat de la majorité présidentielle" en juin. "Ce Parti socialiste est mort", a insisté l'ancien Premier ministre sur RTL, appelant à "donner une majorité large et cohérente, sans futurs frondeurs, si vous voyez ce que je veux dire, à Emmanuel Macron pour qu'il puisse gouverner". Une postulante avait déjà été retenue dans l'actuelle circonscription de l'Essonne, mais mardi soir, des responsables du mouvement d'Emmanuel Macron estimaient que Manuel Valls "avait des chances" d'être investi sous l'étiquette "La République en marche". Le nom des 577 candidats de la formation créée en avril 2016 par Emmanuel Macron - et rebaptisée pour les législatives - sera dévoilé avant jeudi midi.

Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, a prévenu l'ancien locataire de Matignon : "impossible" de conserver sa carte au PS en revendiquant l'étiquette En Marche!. Et tout socialiste portant l'étiquette En Marche! devra affronter un candidat PS, a-t-il assuré. Le bureau national du parti a approuvé mardi une plateforme pour le scrutin de juin, lâchant plusieurs propositions de Benoît Hamon et posant certaines lignes rouges à l'égard d'Emmanuel Macron : refus du recours aux ordonnances pour modifier le code du travail, "refus de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les plus riches", par exemple. Tiraillé entre son aile droite et son aile gauche, le Parti socialiste s'est aussi accordé sur une ligne d'"autonomie constructive" pour les législatives. "Nous avons réussi à trouver un chemin commun, même s'il y a toujours des interrogations", a vanté le patron du PS, après la réunion dans l'après-midi de près de 300 candidats.

Une plateforme pour une gauche constructive et vigilante a été approuvée par le Bureau National du @partisocialiste #DirectPS — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) May 9, 2017

Remué aussi, LR valide son projet centré sur le pouvoir d'achat

Également réunis mardi pour se mettre en ordre de marche pour les élections législatives, Les Républicains ont validé, sans vote, en bureau politique leur programme amendé pour les élections des 11 et 18 juin, revenant sur quelques dispositions du programme présidentiel de François Fillon. L'idée générale du projet, qui sera présenté mercredi au cours d'une conférence de presse au siège du parti, est d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Il prévoit ainsi une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu de tous les ménages, la suppression de l'augmentation de la TVA, le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées.

Nous porterons un projet pour le pouvoir d’achat, ce que demandent les Français, et de baisse des impôts. #E1Matin pic.twitter.com/5BFP6KgKsG — François Baroin (@francoisbaroin) May 9, 2017

"Les Républicains souhaitent la réussite de la France et ce sont nos candidats qui porteront le meilleur projet pour notre pays", a affirmé Bernard Accoyer, secrétaire général de LR, lors du Bureau politique auquel ont participé environ 90 personnes. La question des éventuels ralliements au camp Macron a également été abordée, alors que certains ténors (juppéistes notamment, Jean-Pierre Raffarin, Fabienne Keller ou Christian Estrosi) seraient prêts à travailler avec les macronistes. François Baroin a affirmé que "tout membre de LR qui rejoindrait un autre mouvement ou parti se placerait de lui-même en dehors de notre famille politique".

Au FN, Marion Maréchal-Le Pen quitte ses mandats, pas d'accord à l'extrême gauche

La journée de mardi a également été marquée par un coup de tonnerre à l'extrême droite : on a appris que Marion Maréchal-Le Pen annoncera mercredi dans la presse quotidienne régionale qu'elle quitte son mandat de cheffe de l'opposition FN au Conseil régional de Paca et n'est finalement pas candidate à un nouveau mandat de députée du Vaucluse. L'élue de 27 ans explique dans une lettre vouloir se tourner vers le privé et consacrer du temps à sa famille. Elle précise que ce n'est toutefois pas un retrait définitif de la vie politique.

À l'extrême opposé de l'échiquier politique, La France insoumise a annoncé mardi soir qu'il n'y aurait pas d'accord avec le Parti communiste français en vue des législatives.