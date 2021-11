Après la fermeture de la SAM, Carole Delga "veut préparer l'avenir" avec les salariés

Les machines seront à l'arrêt ce lundi matin à la SAM. Vendredi, le tribunal de commerce de Toulouse a acté la liquidation et la cessation d'activité de la fonderie de Viviez. Près de 350 salariés risquent donc d'être licenciés chez ce sous-traitant de Renault.

Ce lundi matin, Carole Delga, la présidente de la Région, sera à leurs côtés. "Les salariés ont été courageux, dignes. Ce sont d'excellents travailleurs et je sais qu'ils vivent cette décision comme une injustice", déclare l'élue socialiste. Elle assure que la Région sera là pour les accompagner, "pour préparer l'avenir". "Il n'y a pas de fatalité, nous ne devons pas baisser les bras. La Région sera là pour donner un avenir à la SAM car nous avons besoin d'une fonderie sur le secteur, d'avoir une souveraineté industrielle pour notre pays. La Région sera là avec [les salariés] et pour eux. "

Des engagements clairs de Renault

La présidente de la Région attend aussi des engagements de la part de Renaut. D'après Carole Delga, Emmanuel Macron doit recevoir ce lundi le constructeur automobile et Stellantis (ex PSA) pour annoncer des nouvelles aides publiques de plusieurs milliards d'euros au secteur automobile. "J'attends d'Emmanuel Macron qu'il exige des contreparties, déclare Carole Delga. Renault a été aidé pendant plus de 20 ans par les gouvernements successifs, mais ne nous renvoie pas la balle aujourd'hui."

Samedi, en déplacement à Toulouse, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a affirmé que Renault devait prendre ses responsabilités et proposer "un paquet avantageux" financièrement à chaque salarié.

Un avenir industriel pour la SAM

Carole Delga promet aussi, comme Bruno Le Maire, un avenir industriel pour le site de la SAM. Pas forcément dans l'automobile, mais toujours dans les mobilités. "Je pense à l'aéronautique" explique la présidente. Au salon aéronautique de Dubaï, Airbus est reparti avec près de 490 commandes, de quoi garantir de l'emploi pour de nombreuses années en Occitanie.

"Dès la semaine dernière, j'en ai parlé à Guillaume Faury [le PDG d'Airbus] et à d'autres chefs d'entreprise de l'aéronautique pour leur indiquer qu'il était nécessaire d'être solidaire et d'avoir une souveraineté industrielle. Je leur ai dit qu'à la SAM, il y a des savoir-faire. C'est une fonderie et c'est indispensable pour l'avenir de l'automobile, mais aussi pour l'avenir de l'aéronautique et plus globalement, de l'ensemble des mobilités."

Des états généraux de l'automobile pour anticiper l'avenir

La présidente de l'Occitanie souhaite lancer en début d'année prochaine des états généraux de l'automobile à l'échelle nationale. "Il faut que nous puissions anticiper les mutations de cette filière automobile parce que ce n'est que le début, avec la fin des moteurs thermiques prévue en 2035. Nous devons donc anticiper pour ne pas subir. Il va y avoir des évolutions fortes dans les dix prochaines années et il faut les anticiper pour ne pas se retrouver dans la situation de la SAM, terrible humainement et industriellement".

Carole Delga souhaite y inviter les syndicats, les professionnels, l'ensemble des acteurs économiques du secteur et les financeurs publics.