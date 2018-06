Alors que l'éviction de la numéro 2 des LR continue de faire des vagues, Laurent Wauquiez vient en Indre-et-Loire pour parler de l'agriculture et de la ruralité dans le cadre des européennes. Et aussi pour retrouver un peu de sérénité au sein d'un parti déboussolé.

Saint-Martin-le-Beau, France

Le Président des Républicains, Laurent Wauquiez, est en Touraine ce mercredi. Alors que Laurent Wauquiez est très critiqué dans son propre suite à l'éviction de la numéro 2 du parti Virginie Calmels, le patron des Républicains visitera à 12h l'exploitation maraichère de'Angélique Delahaye, député européen PPE, à Saint-Martin-le-Beau et une autre exploitation de polyculture à 14h à Azay-sur-Cher dans le cadre de la campagne des européennes. Le thème est donc dédié à l'agriculture et la ruralité. Laurent Wauquiez sera accompagné de Franck Proust, président de la délégation française du groupe PPE, de Christian Jacob, Pdt du groupe Les Républicains à l'assemblée nationale et Laurent Duplomb, député de Haute-Loire.