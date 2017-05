Après la présidentielle, les socialistes et Les Républicains marseillais en marche pour les législatives

Au lendemain de l'élection présidentielle, la bataille pour les législatives a déjà commencé à Marseille. A Marseille, Les Républicains et les socialistes comptent bien se faire entendre.

Pas de temps à perdre après l'élection présidentielle. Les socialistes et Les Républicains marseillais ont déjà les législatives dans le viseur.

Côté Républicains, ont se dit plein d'espoirs. "Même si c'est stupéfiant je ne connais pas les militants d'En Marche! Je pense que ça va être un feu de paille. Ce sont des gens inexpérimentés, qui ne savent même pas s'ils vont être nommés à quelques semaines d'une élection." a déclaré Dominique Tian, député LR des Bouches-du-Rhône et premier adjoint au Maire de Marseille.

Le président présidera et nous gouvernerons"

Et pour lui, la preuve en est sur le terrain " Ce sont les fonctionnaires de la ville qui ont tenu les bureaux de vote parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Une campagne ça prend beaucoup de temps. les gens vont voter pour des gens qu'ils connaissent. Macron lui a fait une campagne virtuelle, l'organisation n'est pas là." argumente l'homme politique avant de conclure "Il faut du temps pour construire des familles politiques et Macron c'est un produit marketing. Le président présidera et c'est nous qui gouvernerons."

Dès demain je serai auprès des électeurs"

Patrick Mennucci, député socialiste des Bouches-du-Rhône, est lui aussi déjà sur les starting-blocks. "Dès demain matin je serai auprès des électeurs pour parler. il y a ce qui se passe à la télé, ce qui se passe dans le pays et puis il y a les particularités du centre de ville de Marseille." explique-t-il. Et pas question d'offrir le parlement sur un plateau à Emmanuel Macron "_La gauche c'est quelque chose de précis, ce n'est pas le populisme, ce n'est pas ne plus prononcer le mot "gauche". Je crois que c'est dans les moments difficiles où il faut se distinguer par une force d'âme et une force de caractère. C'est ce que je vais faire_." analyse le député de gauche.