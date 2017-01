Après la primaire socialiste, des élus de la Loire "tournent la page" du PS pour rejoindre Emmanuel Macron

Moins de 24 heures après la victoire de Benoît Hamon à la Primaire du parti socialiste, Maurice Vincent sénateur et Jean Louis Gagnaire député de la Loire, annoncent "tourner la page du PS" pour rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron.

"Je préfère être loyale à mes idées, plutôt qu'à un parti", Maurice Vincent sénateur socialiste de la Loire est clair, le projet de Benoît Hamon, élu candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle de 2017 "n'est ni crédible ni réaliste". Pire, "c'est une impasse politique" pour faire barrage à une droite "réactionnaire" au second tour imagine déjà Maurice Vincent. Puisque Jean-Luc Mélenchon refuse de rejoindre le PS.

"Seul Emmanuel Macron peut mettre en échec le duel annoncé entre la Droite de François Fillon et l'extrême Droite de Marine Le Pen" - Jean-Louis Gagnaire, député PS de la deuxième circonscription de la Loire.

Sur ce plan, Jean-Louis Gagnaire est du même avis et va même plus loin, contrairement à Maurice Vincent. Le député PS de la deuxième circonscription de la Loire affirme que s'il candidate aux prochaines élections législatives, il le fera sous l'étiquette "En Marche", le mouvement d'Emmanuel Macron et pas dans le cadre du Parti Socialiste.

L'arrêt de mort du PS ?

Ce ne sont pas les seuls élus socialistes de France à se tourner vers l'ancien ministre de l'économie. Si beaucoup respectent le verdict de la Primaire, ils sont tout aussi nombreux à ne plus se reconnaître dans une "synthèse molle et à un rassemblement de faux amis" explique Jean-Louis Gagnaire. Le député fait notamment parti des "réformateurs" qui présenteront ce mardi 31 janvier un texte pour proposer un droit de retrait. "C'est à dire de tourner la page" pour parler clairement.

Serait-ce la fin du parti socialiste ? "C'est dommageable, c'est sûr" concède Maurice Vincent, sénateur de la Loire. Mais pour le député socialiste, Jean Louis Gagnaire, "il est temps de s'engager sur des bases claires et transparentes". Pourtant, les deux élus refusent de quitter le PS, un parti dans lequel ils se sont engagés de nombreuses années.