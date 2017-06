Première séance à l'Assemblée nationale ce mardi et élection de son nouveau président

Moins de dix jours après le second tour des élections législatives, le nouveau président de l'Assemblée nationale est élu mardi à l'occasion de la première séance de la XVe législature. Un rôle important, et pas seulement au sein de l'hémicycle.

Après leur rentrée administrative ces derniers jours, les 577 députés élus les 11 et 18 juin se retrouvent mardi à l'Assemblée nationale pour la première séance de la XVe législature, à partir de 15h. C'est au cours de cette séance inaugurale que le nouveau président de l'Assemblée nationale, celui qui occupe le perchoir de l'hémicycle, doit être désigné. En attendant l'élection, c'est le doyen de l'Assemblée qui ouvre la séance.

Mandat de cinq ans

Le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret, avec une urne à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé et la majorité relative suffit. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Gestion des débats à l'Assemblée

Le mandat du président de l'Assemblée dure tout le temps de la législature, c'est-à-dire cinq ans. C'est le socialiste Claude Bartolone qui occupait ce poste depuis 2012. Le rôle du président est évidemment important pour le travail à l'Assemblée : lors des séances publiques au Palais Bourbon, le président de l'Assemblée nationale ouvre et lève les séances, mène les débats, veille au respect du règlement interne et à la discipline au sein de l'hémicycle. Mais son rôle se traduit aussi par des pouvoirs de saisine et de nomination. Il nomme en effet un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement, mais aussi deux des six membres du Conseil supérieur de la magistrature. Avant dissolution de l'Assemblée nationale ou la mise en oeuvre de l'article 16 de la Constitution (pouvoirs de crise), le président de l'Assemblée est obligatoirement consulté par le président de la République.

Pouvoirs de saisine et de nomination

Le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel sur la compatibilité d'une loi, d'un traité ou d'un accord avec la Constitution. Il a également pouvoir de saisine d'instances comme la Cour de discipline budgétaire et financière ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et peut transmettre une pétition au Défenseur des droits. Depuis 2008, il peut aussi soumettre pour avis au Conseil d'État une proposition de loi déposée par un député, avec son accord, avant l'examen du texte en commission.

Mardi, le successeur de Claude Bartolone devrait être élu dès le premier tour en raison de la majorité absolue dont dispose le groupe La République en marche, avec 308 députés. Le groupe de la majorité présidentielle devait désigner dans la matinée son candidat parmi trois prétendants : les deux députées Brigitte Bourguignon, 58 ans, et Sophie Errante, 46 ans, deux ex-socialistes réélues le 18 juin sous l'étiquette REM, et l'ancien candidat écologiste à la primaire de la gauche François de Rugy, 44 ans, lui aussi réélu député sous les couleurs REM.

A LIRE AUSSI ► Législatives : calendrier serré et été studieux en perspective pour les nouveaux députés

Le bureau de l'Assemblée constitué dès mercredi

Lors de la première séance à l'Assemblée nationale mardi, les groupes politiques seront également officialisés. Il devrait y en avoir sept (LREM, LR, MoDem, LRCUDI, SOC, FI, GDR) ou huit (avec peut-être un groupe de la gauche progressiste), ce qui serait un record sous la Ve République.

Mercredi, le bureau de l'Assemblée sera constitué (éventuellement par un vote). C'est à lui que revient de gérer l'organisation de l'institution, de veiller au respect de la déontologie, ou encore de lever les immunités parlementaires. Jeudi seront composées huit commissions permanentes de l'Assemblée (Finances, Lois, Affaires sociales...). Enfin, la conférence des présidents, qui réunit autour du président de l'Assemblée les chefs de file des groupes politiques et les présidents de commission, fixera un premier calendrier de travail.